Uscito il bando di diritto allo studio di LazioDisco per gli universitari: a chi è destinato, come funziona, il reddito

E’ uscito il bando di LazioDisco, ovvero il sostegno economico per facilitare lo studio all’università per gli studenti meno abbienti. La domanda è disponibile già da diversi giorni, anche se in queste ore sono state sottolineate alcune caratteristiche che gli studenti interessati devono ricoprire per poter richiedere l’assistenza della Regione Lazio e avere accesso all’aiuto economico. Ecco come funzionerà per la stagione 2024/25.

Il bando della LazioDisco per il diritto allo studio

Il bando per il diritto allo studio di LazioDisco dovrà essere consegnato entro il 10 febbraio 2025. La Regione Lazio eroga il beneficio economico per gli studenti universitari in difficoltà economiche, così da garantire il diritto allo studio come richiesto dall’articolo 34 della Costituzione Italiana, come peraltro sancisce il principio dell’uguaglianza all’interno delle attività educative e pedagogiche per i singoli universitari.

A cosa serve l’aiuto economico dato agli studenti?

L’aiuto erogato dalla DiSco permetterà agli studenti di soddisfare le spese legate alla sfera universitaria (le rette di Ateneo). Inoltre i ragazzi potranno avere dei posti alloggio all’interno delle residenze universitarie a Roma e nel Lazio, oltre a un compenso per trovare delle sistemazioni nei pressi delle loro Università. Gli aiuti permetteranno anche un accesso agevolato ai servizi mensa, permettendo l’ottenimento dei pranzi a prezzi fortemente ridotti.

Alla DiSco fanno riferimento anche i fondi per la mobilità internazionale, che gli studenti potranno utilizzare durante il periodo studio o tirocinio nelle esperienze all’estero.

Chi lo può ricevere l’aiuto per diritto allo studio della DiSco?

Il bando è riservato a una vasta gamma di studenti. Rientrano nella lista quelli che frequentano la laurea triennale, la magistrale, la magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca, la scuola di specializzazione, i corsi inter-ateneo. Per poter chiedere l’aiuto della Regione Lazio, lo studente deve possedere queste caratteristiche esplicitate dal Ministero Istruzione Università e Ricerca: