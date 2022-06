Vacanze al mare in Italia: la classifica delle spiagge più belle

Finalmente è tempo di vacanze. A volte si pensa di dover andare lontano dal proprio Paese per scoprire le bellezze. In realtà, siamo davvero tanto fortunati. In Italia ci sono alcune delle spiagge più belle d’Europa. Acclamate da tantissimi. Proprio per questo abbiamo pensato di consigliarvene alcune per questa fantastica estate!

Le spiagge più belle d’Italia

La prima italiana nella classifica, stilata dall’organizzazione European Best Destinations è Cala Golortize. La quarta spiaggia più bella d’Europa. Un paradiso che si trova in Sardegna. Ci si può arrivare solo a piedi o in barca. Uno dei paesaggi più belli dell’intera Isola, considerato monumento nazionale dal 1995.

Al secondo posto c’è Baia delle Zagare, comune di Mattinata in Puglia. Uno spettacolo della natura senza precedenti.

Foto di: turismoinveste

Al terzo posto Cavoli, all’Isola d’Elba.

Foto:infoelba

Sempre all’Elba, al quarto posto, troviamo La Sorgente di Portoferraio.

Fonte: infoelba

A seguire, Cala dei Gabbiani, in Sardegna, raggiungibile solo via mare.

Ancora in Sardegna, Cala Cipolla a Chia. Ideale per i bambini grazie al fondale bassissimo per decine di metri dalla riva.