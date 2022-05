Vagano per strada senza né soldi né cibo: famiglia ucraina salvata dai Carabinieri

Roma. Le conseguenze economiche e sociali del conflitto che da quasi tre mesi si combatte alle porte dell’Europa si fanno sentire. Moltissime infatti, come sappiamo, le persone che hanno dovuto lasciare l’Ucraina e trovare una sistemazione altrove. Non fa purtroppo eccezione il caso di una madre e delle sue figlie che senza né soldi né cibo vagavano per la Capitale in cerca di un posto dove passare la notte.

Leggi anche: Roma, i vicini lanciano l’allarme: «Ci sono i ladri in casa». I Carabinieri intervengono e li arrestano

Famiglia Ucraina aiutata dai Carabinieri: vagava per Roma senza sapere dove andare

La donna e la bambine, insieme ad il loro gatto, sono state trovate da una pattuglia di Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia poco dopo la mezzanotte.

Come accennato, la famiglia era letteralmente in lacrime poiché non avendo sufficiente denaro vagava per strada alla ricerca di un posto dove poter dormire. Dal momento che la donna e le due minori apparivano emotivamente e fisicamente provate, nonché bisognevoli di servizi igienici, i Carabinieri hanno pagato loro una stanza d’albergo per trascorrere la notte.

Questa mattina poi la madre e le bambine sono state nuovamente accolte presso il Comando di Roma Piazza Venezia per essere ulteriormente ristorate ed aiutate nelle procedure di ricerca e sistemazione negli alloggi previsti ed assegnati alle famiglie in esodo dall’Ucraina.