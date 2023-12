Valmontone e Colleferro: legalità, uso consapevole dei social e cyberbullismo, i Carabinieri incontrano gli studenti

Colleferro e Valmontone, due importanti conferenze dell’Arma dei Carabinieri su legalità, uso consapevole dei social e cyberbullismo, con la collaborazione di a.cu.di.pa. Coinvolti circa 300 giovani studenti delle scuole medie.

Nella giornata di ieri, martedì 5 dicembre 2023, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro e l’Associazione per la Cura delle Dipendenze Patologiche (ACuDiPa) hanno tenuto due conferenze, rivolte agli studenti delle Scuole Medie (G. Mazzini – Cardinale O. Giorgi) di Colleferro e Valmontone, organizzate con la collaborazione delle Direzioni Scolastiche per trattare temi di formazione della cultura della legalità. L’incontro è stato tenuto dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Colleferro e dalla Dott.ssa Sara Nocera, Emergency Supporter, rappresentante dell’Associazione ACuDiPa, che si occupa delle dipendenze patologiche.

Cultura della legalità: i Carabinieri incontrano gli alunni

Alle conferenze hanno partecipato complessivamente 300 alunni di entrambi gli istituti scolastici, con i quali i relatori si sono intrattenuti tutta la mattinata ed hanno parlato dell’importanza del rispetto delle regole quale fondamento per la civile convivenza, bullismo e cyberbullismo, uso consapevole dei social, dipendenze giovanili e violenza di genere. Le conferenze, iniziate con il saluto e il ringraziamento dei Dirigenti Scolastici, hanno riscosso grande interesse da parte dei ragazzi che hanno partecipato in maniera attiva rivolgendo ai relatori numerose domande che hanno concesso l’opportunità di illustrare esempi pratici a sostegno delle delicate tematiche affrontate.

No a bullismo e cyberbullismo

In particolare è stato posto l’accento sulle manifestazioni ricorrenti e intenzionali tipiche del bullismo e cyberbullismo, che spesso provocano disagi ai più giovani, nonché sui segnali caratteristici della violenza di genere e sui fattori di rischio alla base dei contesti socio-economici di vittime e soggetti maltrattanti.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di formazione e sviluppo della cultura della legalità che vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in attuazione del protocollo d’intesa tra l’Arma e il Ministero dell’Istruzione, oltreché nell’ambito del programma nazionale di collaborazione con l’Associazione ACuDiPa, con la quale prosegue la cooperazione per promuovere la prevenzione e la cura delle dipendenze patologiche.