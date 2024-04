Vandali scatenati alla scuola di San Felice Circeo, devastato il laboratorio d’arte: indagini in corso

Vandali prendono d’assalto una scuola a San Felice Circeo, in provincia di Latina: danneggiate le aule e un laboratorio scolastico.

Sono entrati nella notte per devastare un’area specifica di una scuola a San Felice Circeo. E’ lo sfortunato episodio accaduto all’interno della Scuola Media “Leonardo Da Vinci”, situata nel plesso di via Gino Rossi. Ignoti si sarebbero intrufolati all’interno della struttura scolastica, ma solo per procurare danni nelle sale: i vandali hanno preso d’assalto il laboratorio d’arte, danneggiando irrimediabilmente i dipinti fatti dagli studenti.

Vandali all’interno della scuola di San Felice Circeo: i danni

Chi è entrato nella notte all’interno della “Leonardo Da Vinci“, non ha fatto irruzione con l’intenzione di portare via oggetti elettronici o quanto altro di prezioso. Era piuttosto intenzionato a procurare ingenti danni alla scuola, mettendo in piedi atti vandalici contro alcune aule scolastiche e soprattutto il laboratorio d’arte. A farne le spese soprattutto i lavori dei giovani studenti, che erano rappresentati in dipinti su tela: i vandali hanno tagliato i disegni o scarabocchiato con i pennarelli le rappresentazioni, in una situazione che ha scioccato tutta la comunità scolastica.

L’atto vandalico nel laboratorio d’arte di San Felice Circeo

La sala adibita al laboratorio di arte nel “Leonardo Da Vinci”, era uno dei luoghi più amati dai ragazzi: gli insegnanti da diversi mesi portavano avanti un programma incentrato sulla creatività degli studenti, spronandoli in questo modo a creare delle piccole opere d’arte all’interno di quella sala. Chi ha colpito nella notte, voleva probabilmente mettere in piedi un forte dispetto verso l’autorità scolastica, colpendo con l’intento di distruggere le opere dei giovani.

I danni alle opere degli studenti

Per entrare nel laboratorio d’arte, i vandali hanno prima scardinato la porta chiusa a chiave. Poi hanno scatenato la loro frustrazione sui dipinti su tela, che erano figli di diversi mesi di lavoro tra gli stessi studenti e i propri insegnanti: come costatato dai Carabinieri, tutti i lavori sono danneggiati irrimediabilmente nonostante il loro grande valore affettivo. Sulla vicenda si stanno svolgendo le indagini, in una pista che i militari tengono ancora segreta.