Vede i carabinieri e ingoia la droga, ma soffoca: prima lo salvano e poi lo arrestano

Ha rischiato di morire soffocato un 32enne salvato dai Carabinieri che poi lo hanno arrestato. L’uomo, romeno senza fissa dimora e con precedenti, è infatti gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: Roma, picchia violentemente in testa una donna: voleva rubarle il cellulare

La dinamica dei fatti

L’uomo è stato notato aggirarsi nel popoloso quartiere di Ponte di Nona mentre si muoveva con fare sospetto tra alcuni assuntori di stupefacenti che gli si avvicinavano. Accortosi della presenza dei militari ha ingoiato un involucro, contenente circa 15 grammi di cocaina suddivisa in dosi. Non è tuttavia riuscito ad ingoiare il secondo involucro che aveva nella mano sinistra, per il tempestivo intervento dei militari che sono così riusciti a sottrarglielo.

32enne rischia di rimanere soffocato

Subito dopo, il 32enne ha iniziato ad accusare mancanza d’aria causata dalla droga ingerita rischiando di rimanere soffocato. I Carabinieri a quel punto lo hanno immediatamente soccorso con manovre di disostruzione delle vie aeree e nel contempo hanno chiesto l’intervento del 118. L’uomo, pur perdendo conoscenza in un primo momento, grazie alla manovra messa in atto dai Carabinieri prima e dal personale sanitario poi è riuscito a riprendere fiato e con l’arrivo dell’ambulanza è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Tor Vergata dove è stato ricoverato per i controlli del caso e piantonato.

Sequestrata droga, soldi e convalidato l’arresto

I Carabinieri di Tivoli hanno sequestrato oltre 20 g di cocaina suddivisa in 47 dosi nonché la somma contante di 107 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Questa mattina il 32enne è stato condotto presso le aule del Tribunale di Roma per l’udienza al termine della quale l’arresto è stato convalidato.