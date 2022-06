Velletri, due minorenni scappano da una casa famiglia e si ribaltano con l’auto su Via Appia Nuova

Gravissimo incidente stradale ieri notte a Velletri. Coinvolti tre ragazzi minorenni, di 16 anni. Avevano organizzato tutto. Uno di loro ha rubato la macchina ad un familiare, gli altri due sono scappati da una casa famiglia. Sembrava andasse tutto liscio ma alle 2:00 circa, il ragazzo che guidava la Renault Scenic ha perso completamente il controllo dell’auto e si è ribaltato sulla via Appia Nuova.

La vicenda

L’auto ha colpito il guard rail ed è finita sulla corsia opposta. La macchina ha avuto un impatto così forte da cappottarsi al km 37 di via Appia Nuova. Fortunatamente, in quel momento, non è passato nessun altro veicolo. Altrimenti, ci sarebbero state sicuramente conseguenze più gravi.

Poteva andare sicuramente peggio. Ma un ragazzo è rimasto ferito, con vari traume e fratture, ed è stato trasportato all’Ospedale dei Castelli Romani. Gli altri due nel frattempo hanno tentato la fuga ma sono stati rintracciati immediatamente il giorno seguente.

Le indagini

Sono in corso le indagini della Polizia Stradale che è intervenuta per i rilievi. Al momento stanno determinando se il ragazzo che guidava l’auto aveva assunto droga o alcol.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO