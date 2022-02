Velletri, terribile frontale all’incrocio: ferite 4 persone, tra di loro anche un bambino

Un terribile incidente si è consumato questa domenica, intorno alle 19, a Velletri. Il sinistro a visto coinvolte due vetture che si sono scontrate frontalmente all’altezza di un incrocio.

Terribile frontale all’incrocio ferito anche un 13enne

L’incidente è avvenuto oggi a Velletri, in via Caranella. Nell’impatto sono rimaste ferite 4 persone, tra le quali c’era anche un ragazzino di appena 13 anni. Quest’ultimo, residente a Velletri, viaggiava in auto insieme al padre e a seguito delle gravi ferite riportate è stato condotto all’ospedale Bambin Gesù da un elicottero del 118. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Velletri.