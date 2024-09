Verde curato male a Roma, residenti arrabbiati per l’intervento a via Odescalchi

Verde pubblico curato male nel territorio di Roma: all’VIII Municipio, residenti arrabbiati per i lavori alla siepe di via Odescalchi

Già il verde non viene mai curato a Roma. Poi, quando si effettuano i lavori nei giardini o nelle piazzole pubbliche, i residenti si aspettano almeno una manutenzione dignitosa per tutta la zona. Quello che, almeno nelle ultime ore, non si starebbe svolgendo all’interno di via Carlo Tommaso Odescalchi, una strada a cavallo tra il quadrante di Tor Marancia e la zona dell’Ardeatino. Gli operai sarebbero intervenuti nelle piazzole al centro della carreggiata, lasciando però l’area in un oggettivo degrado.

Il verde curato male tra le zone di Tor Marancia e l’Ardeatino a Roma

Come si evince da un video di una fonte anonima sul gruppo del CdQ Roma Ardeatino – Tor Marancia, i lavori su via Carlo Tommaso Odescalchi sono apparsi subito molto superficiali. Il terreno al centro della strada è rimasto sporco, con gli operai che avrebbero fatto mancare un passaggio di rastrello e di tagliaerba. Ecco allora che viene fuori una foto, con la siepe ancora in balia delle erbacce e un terreno semi-arido, che rende ipotizzabile anche la mancanza del sistema d’irrigazione all’interno di questa zona.

La rabbia dei residenti sui lavori effettuati

Un residente non le manda a dire, nonostante il terreno di via Carlo Tommaso Odescalchi era stato oggetto di discussione anche nell’assemblea pubblica avvenuta ieri su piazza dei Navigatori. “Hanno provato a tagliare l’erba a via Odescalchi nella zona ex mercato, ma hanno scordato la volontà a casa. Lo sforzo tra fare le cose bene e farle male è lo stesso”. Insomma, il terreno era in balia del degrado prima, ma sembra che pure per le prossime settimane non cambierà la situazione. Eppure un’opera di bonifica servirebbe, considerato come sempre ieri qualcuno ha evidenziato come nell’aiuola ci sia la presunta presenza di piccoli serpenti, che potrebbe recare disagi ai residenti della zona.