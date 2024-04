Vescovo accoltellato durante la messa, colpiti diversi fedeli | Il video choc

La polizia ha già arrestato un uomo, sospettato di essere l’autore dell’aggressione ai danni di un vescovo e di alcuni fedeli.

Il tutto arriva ad appena tre giorni dall’attacco registrato nel centro commerciale Westfield Bondi Junction, a Sydney dove un uomo – che è stato poi ucciso – ha accoltellato a morte sei persone.

Vescovo accoltellato durante la messa

Aggressione choc a un vescovo, che stava celebrando la messa in diretta Tv. Diversi fedeli, tra cui il vescovo Mar Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakeley a Sydney. I feriti non verserebbero in gravi condizioni. Un uomo, presunto autore dell’aggressione, è stato arrestato.

BREAKING: *ANOTHER MASS STABBING* – A bishop and several worshippers have been attacked in another mass stabbing in Wakeley, Sydneypic.twitter.com/f3MoL0VuwD — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 15, 2024

Il vescovo Mar Mari Emmanuel è il leader di una setta di fede assiro-ortodossa.

L’aggressione al vescovo arriva appena tre giorni dall’attacco registrato lo scorso sabato nel centro commerciale Westfield Bondi Junction, a Sydney, quando un uomo – che è stato poi ucciso – ha accoltellato a morte sei persone.