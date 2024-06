Via agli “Electric Days” a Roma: l’Eur diventa polo della sostenibilità | Dj set, test drive e domani la notte bianca

Arrivano gli Electric Days all’Eur: l’evento nel IX Municipio di Roma tra le giornate del 7 e 9 giugno 2024. Domani grande attesa per la notte bianca all’Eur: il programma completo con tutti gli appuntamenti e gli orari.

Una notte all’insegna della sostenibilità, quella prevista all’Eur con gli Electric Days. La manifestazione per sensibilizzare all’utilizzo dei veicoli elettrici si svilupperà nel IX Municipio di Roma Capitale, con le case automobilistiche presenteranno nuovi modelli con motore elettrico e con l’obiettivo di rispettare l’ambiente. Una manifestazione che farà immergere le persone totalmente nella Notte Bianca sotto la Basilica di San Pietro e Paolo, con la kermesse che porterà sul territorio anche importanti spettacoli d’intrattenimento e musicali.

Gli Electric Days all’Eur

Sarà una tre giorni all’insegna dell’elettrico, in una manifestazione che si svolgerà dal 7 al 9 giugno. Le danze si sono aperte oggi pomeriggio, quando sono stati esposti modelli di auto elettriche di ultima generazione. La più attesa è stata la casa automobilistica italiana dell’Alfa Romeo, che per la prima volta ha presentato a Roma il modello “Junior”. Insieme con lei, anche la Renault presenterà la nuova Scenic E-Tech 100% electric. Entrambe le automobili europee, sono risultate le Macchine dell’Anno per questo 2024.

La Notte Bianca nel IX Municipio

Ad accompagnare le esposizioni dei mezzi elettrici, che vedranno anche veicoli marini e test drive con gli istruttori di guida, si svolgerà anche l’annuale Notte Bianca dell’Eur. L’evento, che si ripete quest’anno grazie alla volontà della presidente Titti Di Salvo, promette di plasmare una serata all’insegna dell’ambiente, le nuove tecnologie e soprattutto degli eventi culturali per i più giovani.

Tra gli aventi più attesi, c’è il concerto del rapper Gemello. L’ex membro del TruceKlan si esibirà sul palco domani sera, con lo spettacolo previsto dalle 22:30. Dopo di lui, la festa non finirà. Sul palco salirà WHTRSH: l’ex dj di Coez intratterrà il pubblico con un dj set, che si svolgerà a partire dalle 23:30 e durerà fino a tarda notte. Per l’evento, il pubblico potrà visitare anche un’area espositiva dei veicoli su una piazza di 500 metri.

Il programma completo degli Electric Days all’Eur

Questo il programma della tre giorni all’insegna della sostenibilità all’Eur. Ricordiamo che l’evento è aperto al pubblico e a ingresso gratuito.

Venerdì 7 giugno

14.30 – 20.00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid

14.30 – 20.00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche

14.30 – 20.00 Area famiglia con Coccole Sonore

14.30 – 20.00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione

14.30 – 20.00 House of Enel: la mini casa sostenibile

16.30 – 00.30 Torneo di Street Basket 3v3

Music stage

14.00 Music by Radio 105

17.30 Esibizione artisti locali

19.00 Taglio del nastro

21.00 Pinocchio – Back to Wood

21.30 Mìvola

22.00 Big Dave

22.30 Le Tigri da Soggiorno

Sabato 8 giugno

10.00 – 19.30 Area Test drive Veicoli elettrici, plug-in, hybrid

10.00 – 17.40 eBoat Tour

10.00 – 20.00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid

10.00 – 20.00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche

10.00 – 20.00 Area famiglia con Coccole Sonore

10.00 – 20.00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione

10.00 – 20.00 House of Enel: la mini casa sostenibile

10.00 – 20.30 Torneo di Street Basket 3v3

Music stage

10.00 Music by Radio 105

17.30 Esibizione artisti locali

21.00 Music by Radio 105

22.00 Mescal Dom

22.30 Gemello

23.30 DJ-set with WHTRSH

Domenica 9 giugno

10.00 – 16.30 Area Test drive Veicoli elettrici, plug-in, hybrid

10.00 – 17.40 eBoat Tour

10.00 – 18.00 Esposizione Veicoli elettrici, plug-in, hybrid

10.00 – 18.00 Eccellenze EV: le più belle dream car elettriche

10.00 – 18.00 Area famiglia con Coccole Sonore

10.00 – 18.00 Area gaming con Assetto Corsa Competizione

10.00 – 18.00 House of Enel: la mini casa sostenibile

Music stage