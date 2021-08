Viene travolta da un’auto: 69enne muore sotto gli occhi del marito

Ha perso la vita, ieri notte, travolta da un’auto che viaggiava su via Le Prata: la vittima è una donna di 69 anni. La signora – poco prima della mezzanotte – stava tornando con il marito a casa, dopo aver partecipato alla festa di compleanno di un familiare nella periferia di Giuliano di Roma.

Ad un certo punto, però, un 20enne a bordo di una Lancia Ypsilon ha investito la donna che, nell’impatto, è morta sul colpo. Il giovane si è fermato per prestare i soccorsi, il marito ha tentato la chiamata al 118 ma per la signora non c’è stato nulla da fare. Adesso sono i Carabinieri che – giunti sul posto per i rilievi – stanno ricostruendo la dinamica esatta.