Vigna Murata, il Comune non eroga i fondi per il cinema in piazza: organizzata una raccolta fondi

Cinema in piazza in zona Vigna Murata, il Comune di Roma quest’anno dice no. E non concede i fondi per la proiezione di 9 serate, con film gratuiti, come avvenuto in passato. Ma “Lanterne Magiche” un’associazione giovanile di Fonte Meravigliosa dedita all’aggregazione sociale e alla diffusione di ogni espressione artistica, in particolare il cinema, non si arrende. E quest’anno ha scelto di organizzare comunque le proiezioni, tramite una raccolta fondi su GoFundMe.

L’associazione scrive che le donazioni serviranno per le licenze dei film, i diritti SIAE, il permesso pubblico, il noleggio di schermo, proiettore e casse. L’evento si terrà dal 7 al 17 Luglio, con proiezioni dal giovedì alla domenica.

“Un vostro supporto – scrivono dall’associazione – di qualsiasi entità, per noi significherà moltissimo e ci darà la possibilità di organizzare un evento estivo per tutti voi. Lo scorso anno avevamo ricevuto dal Comune di Roma i fondi per organizzare il cinema, ma non quest’anno. Non ci fermeremo per questo piccolo intoppo”.

“Questa estate – proseguono – organizzeremo COMUNQUE per il secondo anno consecutivo un’arena cinematografica all’esterno del mercato rionale di Vigna Murata, nel cuore della vita del quartiere, per proiettare film GRATUITI per tutti”.

La richiesta d’aiuto

“Per far sì che l’iniziativa ottenga il successo a cui ambiamo, abbiamo bisogno anche del vostro supporto! I fondi raccolti saranno utili per organizzare un evento gratuito di 2 settimane, con proiezioni dal giovedì alla domenica.

Ci teniamo molto ad essere trasparenti! Qui sotto trovate un elenco dettagliato di come verranno utilizzati i fondi raccolti attraverso le vostre donazioni:

976€ licenze diritti film per tutto l’evento. 9 serate di cinema

1.289€ licenze di tutti i film + diritti SIAE per tutto l’evento

4.692€ licenze di tutti i film + diritti SIAE per tutto l’evento + permesso pubblico spettacolo + noleggio schermo 5×3 + proiettore + casse

Un vostro supporto – di qualsiasi entità – per noi significherà moltissimo e ci darà la possibilità di organizzare un evento estivo per tutti voi”.