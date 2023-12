Villa Aldobrandini: via alla riqualificazione, presentato il progetto

Il Comune di Roma Capitale finanzierà la riqualificazione della storicastruttura di Villa Aldrobrandini nel Centro Storico.

Villa Aldobrandini, situata nella città di Roma, è un gioiello architettonico e un patrimonio storico di grande valore artistico. Il progetto di riqualificazione, presentato dal Comune attraverso l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, mira a restituire piena fruibilità della villa, che attualmente è in parte separata dalla città. Nonostante ciò, Villa Aldobrandini occupa una posizione centrale nel percorso che collega i Fori Imperiali al Quirinale, in una location che ha ampie potenzialità turistiche nel territorio capitolino.

La riqualificazione di Villa Aldobrandini a Roma: il progetto

Ecco alcuni dettagli chiave del progetto. Anzitutto il finanziamento dell’opera, con il progetto che riceverà 2,7 milioni di euro di finanziamenti da parte del Comune di Roma Capitale. Soldi che serviranno a raggiungere precisi obbiettivi: la restituzione ai cittadini della piena fruibilità della villa attraverso il ripristino degli accessi. Ci sarà poi la riqualificazione del patrimonio vegetazionale: il giardino della villa verrà rinnovato, con le piante che saranno curate e adeguatamente valorizzate. Verrà poi ricostituito l’assetto originale del giardino storico, con il tentativo di riportarlo alle vecchie geometrie dell’area esterna alla struttura.

I lavori previsti a Villa Aldobrandini

Sono diversi i lavori previsti all’interno della Villa Aldrobrandini. Tra questi, la ristrutturazione della Loggia Cinquecentesca, con il ripristino e l’ampliamento dell’accesso da via Panisperna. Oltre a ciò, verrà realizzato anche un ascensore. Gli spazi superiori della loggia avranno una destinazione d’uso museale e didattico. Poi verrà ristrutturato il Padiglione B: situato tra Via Nazionale e Largo Magnanapoli. Lo spazio vedrà la creazione di due piani, una scala e un ascensore accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. Al piano terra e al piano superiore, è previsto l’allestimento di una coffee-house e di spazi da dedicare alla lettura.

I lavori nel parco interno di Villa Aldobrandini

Per quello che riguarda il parco interno di Villa Aldrobrandini, avverrà la riqualificazione completa del patrimonio vegetazionale, con la bonifica delle piante infestanti, la piantumazione di nuove alberature e la creazione di percorsi didattici per valorizzare il giardino segreto e il giardino delle camelie. Il progetto è un passo importante per preservare e rendere accessibile questo tesoro storico e culturale.

Foto: ig_lazio