Villa d’Este aperta di notte: il calendario dell’Estate 2023 a Tivoli

Sarà una Tivoli che vive la notte, quella pensata dall’Amministrazione locale per l’Estate 2023. Nel territorio, infatti, previste importanti aperture dei negozi fino alla mezzanotte in determinate giornate del calendario. Come se non bastasse, aperti anche i poli della cultura locale e romana: tra i siti visitabili nella storica località tiburtina, non poteva mancare lo spettacolo di Villa d’Este e Gregoriana di notte.

Tivoli vive di notte nell’Estate 2023, insieme a Villa d’Este

Si preannuncia una città pronta a fare le ore piccoli, con gli storici negozi di shopping che rimarranno aperti fino alla mezzanotte. Una strategia pronta a far vivere la cittadina anche la sera, puntando sul turismo anche nelle ore notturne e promettendo attrazioni di sicuro interesse per i molteplici turisti che verranno a visitare questa storica località nella provincia di Roma.

Villa d’Este in versione notturna

Se la storica Villa d’Este è una meraviglia del mondo nelle ore di sole, la sua magia si amplia ulteriormente nelle ore notturne. Uno spettacolo stupefacente che, certamente, i turisti che verranno nella Capitale non vorranno perdersi per nulla al mondo. Le fontane, ma soprattutto i giochi di luce all’interno dello storico sito culturale, che regaleranno uno spettacolo unico nel suo genere.

Le serate dove Villa d’Este sarà aperta in versione notturna

Ad annunciare il programma delle serate in cui Villa d’Este sarà aperta nelle ore serali, è stato l’organismo dell’Istituto Villae, che gestisce i cinque tesori dell’arte nel territorio di Tivoli. Le giornate selezionate sono 1 luglio, 8 luglio, 15 luglio, 22 luglio, 29 luglio e per il mese successivo 5 agosto, 12 agosto, 13 agosto, 14 agosto, 15 agosto, 19 agosto, 26 agosto. Si tratta di tutti i sabati che nel calendario coprono l’Estate 2023.

Le visite a Villa d’Este di notte: come funziona?

Per le visite notturne all’interno di Villa d’Este, gli ingressi saranno aperti dalle ore 20. Alle persone che verranno a visitare lo storico sito artistico e architettonico della zona di Tivoli, sarà possibile passeggiare all’interno degli suoi spazi fino alla mezzanotte. La biglietteria, per l’occasione, permetterà di comprare i ticket fino alle 23.

Foto: Villae Tivoli