Villa stupenda dichiarata Patrimonio Unesco, circondata da ulivi mozzafiato: Leonardo Da Vinci rimase stupito

Ecco la villa romana che lasciò senza parole Leonardo Da Vinci: ecco dove la troviamo e cosa possiamo vedere all’interno.

Il territorio del Lazio non smette mai di stupire, vedendo al suo interno anche una storica villa che lasciò senza parole un immenso artista come Leonardo Da Vinci. Stiamo parlando di Villa Adriana, storico parco archeologico del Comune di Tivoli e importante traccia storica dell’esperienza dell’Antica Roma nella Città Eterna. Distante pochi chilometri da Roma (appena 30 km), con 40 minuti di macchina è facilissima da raggiungere.

La meravigliosa villa che lasciò senza parole Leonardo Da Vinci

Villa Adriana non è solamente un luogo visitato da turisti provenienti da tutto il mondo, attratti dalle magnificenze presenti in questo parco archeologico. Oggi è anzitutto un luogo di studio, in quanto dentro la provincia romana è la prima importante traccia dell’architettura e l’arte sotto l’esperienza dell’Antica Roma. La residenza dell’imperatore Adriano, che volle quest’area intorno al II secolo Dopo Cristo, rappresenta la maestosità di quelle che un tempo erano le residenze imperiali.

Cosa sappiamo di questa storica villa

Villa Adriana si estendeva sul territorio che i romani chiamavano Tibur, ovvero l’attuale località di Tivoli. Questa immensa area, come hanno dimostrato gli studiosi, si estende per 120 ettari. Il parco archeologico racconta l’imperatore Adriano, con un architettura capace di coniugare il vissuto di questo personaggio storico: numerose culture vivono nel cuore di questo posto, che rappresentano tutte quelle nuove tradizioni che lo stesso “imperatore buono” incrociò nei suoi diversi viaggi.

Le esperienze dell’Imperatore Adriano nella villa

L’Imperatore Adriano, all’interno della sua residenza di Tibur, decise di portare una traccia di quelle culture che aveva incrociato nelle varie province dell’Impero fuori le mura di Roma. L’intenzione architettonica dietro le strutture di Villa Adriana, come intuibile, era quello di ricreare quegli ambienti visti nei viaggi. In tal senso, vediamo la riproposizione di ambienti bellissimi e significativi come il Canopo, il Pecile, la Valle di Tempe, il famoso Teatro Marittimo, l’Accademia o il Tempio degli Dei Egizi.

Un’eccellenza dell’Antica Roma arrivata ai giorni nostri

Passeggiare dentro Villa Adriana, per bambini e adulti, è la possibilità di muoversi all’interno dell’eccellenza legata all’Antica Roma. All’architettura sublime, vediamo capolavori di raffinata ed efficace ingegneria, paesaggi artificiali da togliere il fiato, decorazioni ancora presenti nonostante il passare dei secoli. Ma anche una lezione di stile per gli architetti che, in epoca imperiale, crearono un posto così variopinto: nonostante se ne parli forse troppo poco, in quest’area emerge tutta la raffinatezza dei grandi artisti di epoca romana. Un dato che, guardandolo attentamente, ha portato la struttura a essere riconosciuta come Patrimonio Unesco nel 1999.