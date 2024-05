Violentata dagli amici a 12 anni, una coetanea riprende la scena con il cellulare

I medici hanno confermato la violenza sessuale sulla ragazzina di 12 anni, mentre gli inquirenti indagano sullo scopo delle immagini trovate nel cellulare di un’amica della vittima.

La ragazzina ha raccontato tutto ai familiari, che a quel punto l’hanno convinta a sporgere denuncia.

Ragazza di 12 anni violentata da due amici di scuola

Insieme a un’amica aveva deciso di invitare a casa quei due ragazzi conosciuti a scuola, per ascoltare un po’ di musica o vedere un film, come già successo altre volte. Quel pomeriggio però si è trasformato nel peggiore degli incubi per una ragazzina di 12 anni, che è stata violentata da due ragazzi di 15 e 16.

Tutto è iniziato quando, insieme a un’amica, ha invitato a casa i due ragazzi conosciuti a scuola. Inizialmente sembrava andare tutto bene, poi però i due adolescenti hanno iniziato ad allungare le mani, fino ad abusare di una delle due ragazzine, mentre l’altra riprendeva la violenza con il suo cellulare.

A quel punto la ragazzina si è chiusa in sé stessa, ha iniziato a starsene in disparte a casa, chiusa nel silenzio di una vittima che si sente quasi colpevole per quello che le è accaduto. I familiari hanno notato quello strano atteggiamento e hanno insistito per sapere cosa fosse successo. Così, la ragazzina ha raccontato di essere stata violentata. La mamma l’ha portata in ospedale, dove i medici hanno confermato la violenza sessuale subita.

Le indagini

A quel punto, secondo il protocollo, è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine e alla procura dei minori di Bologna, che ha già aperto un fascicolo per «violenza sessuale di gruppo». La Squadra Mobile di Bologna dovrà ora ricostruire l’accaduto. Trattandosi di minori, la questione è – ovviamente – seguita con la maggior cautela e riservatezza possibili.

Nelle prossime ore saranno ascoltati i due ragazzi accusati della violenza sessuale e l’amica della vittima, che ha ripreso la scena con il suo cellulare. Gli inquirenti indagano anche sullo scopo di quelle immagini e sul perché la ragazzina abbia conservato il video dell’abuso inflitto alla sua compagna di classe.