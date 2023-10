Violenze sulla Roma-Lido, il Comitato Pendolari: “Dipendenti Cotral non hanno colpa sui disagi”

I pendolari della ferrovia Roma-Lido sono stanchi di subire disagi quotidiani a causa del degrado progressivo della linea ferroviaria, che dura da troppi anni, e dell’incuria da parte delle aziende di gestione. Inoltre, lamentano la scarsa attenzione da parte delle istituzioni, che spesso sembrano indifferenti alla loro situazione. Questi disagi, accumulatisi nel tempo, hanno causato grandi difficoltà nella vita personale di chi utilizza il treno per motivi di lavoro, studio, salute o altro.

I casi di violenza contro i dipendenti di Cotral sulla Roma-Lido

Purtroppo, questa situazione di insopportabile disagio ha generato esasperazione e frustrazione in molti viaggiatori, portando a gesti inconsulti come il danneggiamento dei treni e persino l’aggressione fisica ai lavoratori. I pendolari, tuttavia, desiderano sottolineare che i lavoratori non sono responsabili dello stato comatoso della linea ferroviaria. Le colpe ricadono sulle direzioni aziendali, sulla Regione Lazio, proprietaria della linea, e sul Comune di Roma che sembrano non tutelare adeguatamente i propri cittadini.

“No alla violenza verso i lavoratori della linea ferroviaria”

È fondamentale comprendere che scaricare l’esasperazione accumulata sui lavoratori è ingiusto e controproducente. I pendolari rifiutano categoricamente ogni forma di violenza e vogliono esprimere la loro solidarietà ai lavoratori, che sono ingiustamente presi di mira come capri espiatori di una situazione che va oltre il loro controllo. Invece di optare per la violenza, i pendolari scelgono di praticare una lotta quotidiana e pacifica. Cercano di identificare obiettivi e forme di protesta non violente che possano accompagnare proposte costruttive. La protesta pacifica è il loro mezzo per far sentire la propria voce e per spingere le aziende e le istituzioni a prendere misure concrete per migliorare la situazione della Ferrovia Roma Lido.

“Serve una protesta pacifica contro i disagi di Cotral”

I pendolari invitano tutti coloro che condividono le loro preoccupazioni a unirsi a loro in questa lotta pacifica per il miglioramento del servizio ferroviario. La violenza non è la soluzione, ma la cooperazione e il dialogo possono portare a un cambiamento positivo e duraturo.