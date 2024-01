Vitamina D: quali sono gli alimenti che ne contengono di più

Alla ricerca degli alimenti con la Vitamina D: ecco perché serve al corpo umano e quali cibi ne contengono in forte quantità.

Sempre più spesso le persone ricercano sul web, ma soprattutto con i medici o le riviste specializzate in nutrizione, l’alimentazione più sana da tenere per la propria salute e magari con la vitamina D. Non solo la necessità di togliere tutto quello che può essere definito come cibo o bevande spazzatura (Coca-Cola, patatine, sandwich, cioccolate o alimenti grassi), ma anche la possibilità di trovare prodotti per fare scorte di vitamine.

La ricerca della vitamina D negli alimenti

Tra le vitamine più ricercate, oltre alla C presente in frutto e verdura, c’è anche quello di trovare dei cibi sani contenenti la vitamina D. Come sappiamo, numerosi manuali medici evidenziano la crucialità di questa tipologia di vitamina nel benessere di qualsiasi essere umano: infatti, la sua funzione influsce sui processi intestinali nel corpo umano.

La vitamina D e le funzioni nel corpo umano

Ovviamente i benefici della vitamina D non si fermano a una corretta digestione nelle aree intestinali. La vitamina risulta fondamentale anche per accumulare preziosi minerali nel nostro corpo, come sono il calcio e fosforo. Negli anziani e negli sportivi, inoltre, è consigliata per uno scopo ben preciso: regola la mineralizzazione delle ossa, oltre alle infiammazioni e le attività del sistema immunitario.

Dove trovare la vitamina D nei cibi

Tra i possessori di vitamina D, troviamo anzitutto quelli che vengono definiti i cibi fortificati. In questa particolare categoria, peraltro non conosciuta a tutte le persone, troviamo i cereali con cui solitamente si fa la colazione, alcune barrette energetiche, le fette biscottate, alcuni succhi di frutti che hanno la definizione di “multivitaminici”, la pasta dietetica, biscotti, surgelati pronti di qualità, yogurt o prodotti alimentari per la prima infanzia.

La vitamina D nei latticini

Alimento da non trascurare all’interno della propria alimentazione, al di là delle singole intolleranze alimentari, ci sono ovviamente i latticini. Con questa definizione, come sappiamo si etichettano tutti quei prodotti alimentari appartenenti ai derivati del latte. Tra questi, per fare qualche esempio, troviamo i formaggi, il parmigiano, gli yogurt e tanti altri cibi utili al nostro benessere.

La vitamina D nel pesce

Altra tipologia di alimento dove troviamo grandi quantità di vitamina D è il pesce, con percentuali superiori soprattutto in alcune tipologia di animali acquatici. Grandi quantità di questa vitamina possiamo trovarle anzitutto in alimenti come il salmone, l’aringa, la spigola, lo sgombro rigorosamente sotto sale, il tonno e le sardine. Proprio le sardine sono particolarmente suggerite da medici e nutrizionisti, che ne consigliano il consumo gionaliero per la presenza di Omega 3.