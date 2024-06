Voli cancellati improvvisamente tra Roma e Bologna: pronto il rimborso per i consumatori

Cancellati improvvisamente i voli tra Roma e Bologna: i viaggiatori hanno diritto a chiedere il rimborso a Ita Airways

Pomeriggio da incubo per alcuni cittadini, che in aereo avevano la necessità di spostarsi tra le città di Roma e Bologna. Nonostante avessero il regolare biglietto di viaggio, per problemi ancora non meglio specificati il loro volo è stato cancellato. Una situazione che ha fatto innervosire i numerosi viaggiatori tra le due citta italiane, che una volta finito l’incubo si sono rivolti alle associazioni dei consumatori per tutelare i propri diritti.

L’episodio legato ai voli cancellati tra Roma e Bologna

L’episodio si è palesato nel tardo pomeriggio di ieri, quando la compagnia Ita Airways ha cominciato a manifestare problemi con la gestione della tratta tra Roma e Bologna. Dopo alcuni ritardi, ai numerosi viaggiatori è stata riferita la cancellazione di due voli tra le cittadine. Il primo dalla Città Eterna verso l’Emilia-Romagna, che sarebbe dovuto partire alle 17.55 e con un volo AZ1317. Il secondo questa volta con partenza da Bologna, programmato per le 19:40 e con codice AZ1320.

I passeggeri chiedono un rimborso

Come analizzato dalle associazioni di tutela al consumatore, quali ItaliaRimborso, lo spiacevole episodio di Ita Airways dovrà essere risolto con un rimborso verso l’utenza. Secondo il Regolamento Europeo 261/2024 e ripreso anche da Geronimo News, a ogni passeggero spetterà una compensazione pecuniaria di 250 euro. Una regola che scatta in determinati contesti legati traffico aereo: cancellazioni dei voli o ritardi significativi sulla partenza, solo per citare qualche esempio. Come spiegano le associazioni, tali formule servono a garantire delle tutele per compensare i disagi subiti dal cliente.

In queste situazioni, per non incorrere in eventuali “raggiri”, il cliente dev’essere a conoscenza dei propri diritti. Le persone interessate a fatti analoghi, potranno esporre le proprie richieste di compensazione a canali adibiti: un modo per ottenere un risarcimento, che almeno in minima parte risolve il grave disagio subito all’interno del servizio aereo.