“Vorrei incontrare Totti”, il pupone realizza il sogno del fan | FOTO

Ad Anzio realizzato il sogno speciale di un fan di Francesco Totti: ecco chi ha incontrato il leggendario capitano della Roma.

Un sogno si è realizzato ad Anzio per un giovane atleta paralimpico. Il ragazzo, infatti, è riuscito a incontrare uno dei suoi beniamini in giro per la famosa località balneare laziale: niente poco di meno che Francesco Totti. Il giovane, virtuoso atleta nelle discipline dell’atletica leggera e il nuoto, ha subito voluto incontrarlo e stringergli la mano, con l’ex capitano giallorosso che si trovava in un noto ristorante della zona.

Un sogno si realizza ad Anzio: atleta paralimpico incontra Francesco Totti

Il protagonista di questa vicenda è Francesco Nanni, promette atleta paralimpico oggi tesserato con la squadra di atletica del Paralimpic Team Aprilia e di nuoto presso l’Hyperion Latina. Figlio di famosi commercianti nella zona di Anzio, mentre passeggiava ha visto Francesco Totti dentro il ristorante “Da Romolo al Porto”. Il campione romanista era lì con il figlio Christian e alcuni amici, con l’intenzione di mangiare nel locale dei fratelli Regolanti.

Il sogno di conoscere dal vivo il leggendario calciatore della Roma

Il ragazzo, con i genitori che hanno il negozio proprio sul porto di Anzio, ha voluto conoscere Francesco Totti nel modo giusto. Prima è tornato a casa per prendere una maglia della Roma nuova di zecca, poi si è ripresentato al ristorante per salutare il leggendario campione giallorosso e farsela autografare. Il calciatore ha gradito la sorpresa, tanto da scambiare battute e scherzi con il giovane campione del mondo paralimpico

Francesco Nanni coltivava il sogno d’incontrare Totti fin da quando era bambino, mosso dal suo grande tifo romanista e soprattutto l’essere fan del leggendario “numero 10” della Roma. Per la gioia del ragazzo, che porterà a casa un momento indimenticabile e una gioia che ricorderà per sempre, il calciatore si è messo a disposizione anche per una foto di rito. Francesco Totti, anche in questa occasione, ha dimostrato il suo grande cuore e come gli piaccia realizzare i sogni dei fan.