Weekend a Roma: 14 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 gennaio

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e mercatini vintage. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Siete stanchi delle maratone tv e non sapete cosa fare durante questo weekend? Non demoralizzatevi perché sabato 20 e domenica 21 gennaio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Dagli appuntamenti del Teatro Argentina, ai mercatini Eco & Chic Market, passando per i concerti e le commerorazioni.

Ingresso libero al Teatro Argentina per i tre secoli di attività

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri ed esposizioni al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15. Maggiori info qui.

Auditorium Parco della Musica – Come onde del mare: incontri senza confini

Lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 21 gennaio ospita la mostra Come onde del mare: incontri senza confini a cura di Emergency. L’esposizione racconta il primo anno di vita della Life Support, la nave di Emergency che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il percorso si articola attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Orari: dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato e domenica ore 11-21. Ingresso libero.

Apertura straordinaria della Porta Magica

Per Passeggiate romane, il ciclo di itinerari alla scoperta di monumenti, luoghi e spazi della Città eterna, noti e meno noti, sabato 20 gennaio alle 10 e alle 11 è in programma l’apertura straordinaria della Porta Magica di piazza Vittorio Emanuele II. Si tratta di un manufatto di carattere alchemico unico nel suo genere, risalente al 1680 e situato all’interno del giardino Nicola Calipari vicino ai Trofei di Mario. L’ingresso è gratuito con la Mic Card. Maggiori info qui.

Anima Verde Festival

Domenica 21 gennaio, presso la Città dell’Altra Economia, vi aspetta un evento dedicato all’arte, alla creatività e all’artigianato, Edizione Speciale dell’Anima Verde Market! Il mercatino artigianale offrirà l’opportunità di scoprire le creazioni uniche e originali di talentuosi artigiani, sia nel campo tradizionale che ispirato alla magia. I workshop e i laboratori creativi saranno l’occasione per mettere alla prova creatività e imparare nuove tecniche artistiche. Nell’area benessere ci si potrà rilassare e rigenerare corpo e mente. Disponibili anche attività per bambini. Maggiori info qui.

I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer al Mattatoio

Nel Padiglione 9b del Mattatoio, in occasione della mostra in corso “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” e nell’ambito del ciclo di incontri dedicati ad approfondire la stessa figura dell’uomo politico, il 19 gennaio alle 15.30 verrà proiettato il docufilm “Una festa per la città, Venezia 1973” di Alessio Barbazza e Alice Russo e prodotto dalla Fondazione Rinascita 2007. Oltre ai due registi, interverranno: Pierangelo Molena (Presidente della Fondazione Rinascita 2007), Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale) e Piero Fassino (Deputato della Repubblica). Si prosegue il 21 gennaio alle 16 con la proiezione della docufiction “Un compagno di nome Enrico” di Andrea Sangiovanni, prodotto dalla Fondazione Abruzzo Riforme. Intervengono: Stefania Misticoni (Presidente CdA Fondazione Abruzzo Riforme), Andrea Sangiovanni (anche Professore associato di storia contemporanea UniTE – Università degli Studi di Teramo), Chiara D’Ortona (Macfactory – Spin-off UniTE – Università degli Studi di Teramo), Edoardo Oliva (attore), Laura Berlinguer (giornalista), Michele Fina (Senatore della Repubblica). Entrambi gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Rassegna letteraria “Fuori registro” al Teatro del Lido di Ostia

Al Teatro del Lido di Ostia, fino al 28 gennaio, è ospitata la retrospettiva “Fuori Registro” dedicata ai libri e agli autori di Else Edizioni. La mostra celebra la connessione tra immagini, parole e serigrafia, esplorando la relazione tra l’operare artigianale della grafica d’arte e il mondo del libro illustrato. Else – Edizioni Libri Serigrafici e altro è una casa editrice, un laboratorio artigianale di stampa serigrafica e un’associazione, nata nel 2012 a Roma e che coniuga esperienze nel campo dell’editoria, della grafica d’arte e dell’educazione attiva. Ingresso gratuito in orario di biglietteria: da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Emilio Prini al Macro

Al Macro proseguono tutte le mostre in corso: “… E Prini”, che presenta oltre 250 opere dell’artista Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) realizzate tra il 1966 e il 2016 (visitabile fino al 31 marzo); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre 50 anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni (visitabile fino al 17 marzo); l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset che indaga il rapporto tra segno e città analizzando il “design radicale”, Barrikadenwetter.

Atti visivi dell’insurrezione a cura di Arsenale Institute di Venezia che esplora l’iconografia della barricata dai suoi inizi fino ai giorni nostri e Profondità di campo in cui l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio). Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Al Vittoriano “La Dea Roma e l’Altare della Patria”

Fino al 25 febbraio il complesso del Vittoriano ospita la mostra La Dea Roma e l’Altare della Patria. Angelo Zanelli e l’invenzione dei simboli dell’Italia unita, per celebrare la conclusione della campagna di restauro del fregio dell’Altare della Patria realizzato dallo scultore lombardo Angelo Zanelli La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30.

A Garbatella “Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce”

Il Museo delle Mura (Porta San Sebastiano) ospita la mostra fotografica Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce. In mostra una quarantina di fotografie e tre collage fotografici che raccontano la Garbatella: le virtù architettoniche e le storie delle persone che con la loro dedizione hanno cambiato il volto di questo caratteristico quartiere romano. La mostra è visitabile ad ingresso gratuito fino al 18 febbraio.