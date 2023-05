Weekend a Roma e nel Lazio, cosa fare sabato 27 e domenica 28 maggio 2023: tutti gli eventi da non perdere

Si avvicina il weekend del 27 e 28 maggio 2023, che concluderà ufficialmente il mese di maggio su Roma e Lazio. La stagione balneare, nonostante il maltempo, è ormai iniziata da qualche tempo, con tutto il territorio regionale che sforna eventi d’intrattenimento per i propri cittadini e soprattutto i turisti, che già cominciano ad arrivare sul territorio laziale per fare una bella vacanza.

Cosa fare questo weekend a Roma?

Se vogliamo rimanere su Roma, alla Valle dell’Aniene si svolgerà la Park Edition TTS Street Food. Come già ci suggerisce il nome, sarà un evento all’insegna del mangiare da strada, con stand che vi cucineranno davanti agli occhi giganteschi hamburger, fritti e soprattutto l’occasione per assaggiare deliziose birre accanto ai vostri panini. L’evento sarà singolare e da non perdere, poichè per la prima volta in assoluto un evento di street food si svolgerà all’interno di un Parco Naturale della Capitale.

Musica all’Ippodromo di Capannelle

Prima dell’inizio del Rock in Roma, merita una visita anche l’evento “Terra e Musica 2023”. La manifestazione che mescola l’arte contadina e la musica country e popolare, si svolgerà proprio nell’immenso Ippodromo di Capannelle. Un evento all’insegna del mondo contadino, con le porte della manifestazione che saranno aperte dalle 9 alle 18 e invitano tutta la cittadinanza romana a seguire l’iniziativa cultura.

Una passeggiata al Roseto Comunale di Roma

Sempre per rimanere a Roma, l’occasione di una passeggiata nel Centro Storico può nascondere grandi sorprese. Tra gli spazi più sorprendenti, infatti, rientra l’area del Roseto Comunale, situato a due passi dal Circo Massimo e sul monte Aventino. Qui, questo fine settimana, si svolgerà il “Concorso Internazionale per nuove varietà di Rose”, in una manifestazione che si svolge dal 1993. Il premio risulta tra una delle maggiori attrazioni capitoline, richiamando nella Capitale coltivatori, ibridatori o semplici appassionati del pollice verde e tutto il mondo che ruota intorno alla botanica.