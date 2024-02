Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 febbraio

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Penultimo weekend di febbraio a Roma che coincide con festeggiamenti in grande ma anche con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Carnevale è ormai alle spalle, ma sabato 17 febbraio e domenica 18 febbraio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo di febbraio sarà dedicato principalmente ai festeggiamenti per il Capodanno cinese di piazza Vittorio, per cui sono previste numerose iniziative storico-culturali all’Esquilino. Tante altre, però, sono in giro per la Capitale e totalmente gratuite.

Capodanno cinese a piazza Vittorio

Sabato 17 e domenica 18 febbraio Roma si tinge di rosso per i tradizionali festeggiamenti per il Capodanno cinese. Appuntamento il 17 febbraio alle ore 12 ai Giardini Nicola Calipari, in piazza Vittorio Emanuele II. I giardini vedranno eventi dedicati all’arte, alle tradizioni, allo spettacolo, ma anche alla scoperta dei sapori autentici della cucina cinese, il tutto tra draghi, danze del leone e musica tipica. L’evento si concluderà domenica 18 con una parata che, attraversando viale Manzoni e via Principe Eugenio, terminerà alle 12,30 a piazza Vittorio Emanuele II. Qui maggiori info.

Ficus al Massimo

Anche questo weekend torna Ficus al Massimo, “Il Made in Italy che cerchi”. Negli spazi del Garum Museo e Biblioteca della cucina, un market che sa valorizzare l’artigianato di ogni tipo, dal luxury al vintage, tra prodotti raffinati al tradizionale “fatto a mano”. Il tutto a ingresso gratuito. Maggiori info qui.

Paganini in festa

Il quartiere Trieste in festa. Dalle ore 11.30 fino a mezzanotte, Villa Paganini si anima con un evento dedicato allo street food di qualità, “Paganini in festa”. Tantissimi prodotti tipici locali, come la porchetta IGP di Ariccia, formaggi, salumi e birra artigianale Eureka e molto altro. Per maggiori informazioni, qui il link.

Concerto di solidarietà al Teatro di San Giorgio di Acilia

Sabato 17 febbraio una giornata di sensibilizzazione per le popolazioni del Marocco, colpite dal terremoto. Al Teatro di San Giorgio di Acilia si terrà un concerto di solidarietà dove, tra un piatto di cous cous, artisti e racconti sarà promosso lo scambio culturale. A far da sfondo a un mosaico di culture, “Da 100celle al Marocco”, spettacolo teatrale con storie dalle periferie del mondo, in un unico grande racconto. L’evento è a sottoscrizione gratuita, tutto il ricavato sarà devoluto alla ricostruzione di Tafza. Maggiori info qui.

A Ostia una giornata di “cura” con i volontari Lipu

Domenica 18 febbraio torna “Volontari per Natura” presso l’Oasi Lipu CHM di Ostia. Appuntamento alle ore 10.00 per per realizzare alcune attività di piccola manutenzione. L’attività è riservata agli over 14 e contribuire a rendere l’Oasi Lipu di Ostia più accogliente, per ospiti alati. L’attività è gratuita ma a numero chiuso, è necessario prenotarsi scrivendo a: chm.ostia@lipu.it

Concerti gratuiti al Museo degli strumenti musicali

Sabato 17 febbraio al Museo degli Strumenti Musicali della Capitale avrà luogo la Quarta edizione del “ForteFestivalPiano”: due mesi di concerti gratuiti. Dalle ore 18 del 17 febbraio ci sarà il Duo Amüsant che presenterà un repertorio dal barocco al romanticismo, da Mozart, Telemann e Carl Philipp Emanuel Bach, fino a Joseph-Bodin de Boismortier, Christian Cannabich e Alessandro Rolla. A fine concerto percorso guidato nelle sale delle collezioni del Museo. Maggiori info qui.

Un omaggio a Charles Darwin al Museo di Casal de Pazzi

Domenica 18 febbraio al Museo di Casal de Pazzi celebra il grande naturalista Charles Darwin con il programma “Evoluzione, che avventura! Darwin Day presso il museo romano. Info al link.