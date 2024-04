Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 aprile

Tra sole e rovesci primaverili inattesi, a Roma oltre agli eventi indoor si aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Terzo weekend di aprile a Roma, un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 20 e domenica 21 aprile sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di aprile sarà dedicato principalmente alle visite gratuite in occasione del Natale di Roma. Tante altre le iniziative, però, che intrattengono visitatori, turisti e cittadini romani durante le prime giornate di primavera nella Capitale.

Natale di Roma

Si avvicina la festa del 21 aprile per Roma e i suoi cittadini che, quest’anno, grazie a Roma Capitale avranno la possibilità di celebrare il 2777° anno dalla fondazione della città con un ricco programma culturale di incontri, visite guidate, mostre, spettacoli dal 19 al 22 aprile. Il calendario è fittissimo di eventi speciali, anche visite guidate, incontri e laboratori. Tutte gli eventi sono rintracciabili a questo link.

Ficus al Massimo

Anche questo weekend torna Ficus al Massimo, “Il Made in Italy che cerchi”. Negli spazi del Garum Museo e Biblioteca della cucina, un market che sa valorizzare l’artigianato di ogni tipo, dal luxury al vintage, tra prodotti raffinati al tradizionale “fatto a mano”. Il tutto a ingresso gratuito. Maggiori info qui.

Riapertura del Roseto comunale

Una collezione botanica unica, composta da rose provenienti da tutto il mondo. Si potrà ammirare con la riapertura del Roseto Comunale, da domenica 21 aprile, in occasione del Natale di Roma.

Il giardino che domina il Circo Massimo è diviso in due settori: quello più grande ospita una collezione composta da circa 1.200 varietà di rose, tra botaniche, antiche e moderne, mentre quello più piccolo è destinato al prestigioso Concorso Internazionale “Premio Roma per le Nuove Varietà”, giunto alla 82a edizione, che si svolge a maggio. La collezione si arricchisce ogni anno di nuove varietà di rose, un patrimonio gestito ogni giorno con cura e passione dai tecnici del Servizio Giardini, su un’estensione di circa 10mila metri quadrati. Il Roseto Comunale rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni fino a domenica 16 giugno (via di Valle Murcia 6), dalle ore 8.30 alle 19.30, l’ingresso è libero e gratuito (senza bisogno di prenotazione).

Sagra del carciofo romano

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 prenderà il via la sagra del carciofo romano, un’occasione per omaggiare l’ortaggio simbolo della stagione primaverile. Quest’anno si terrà all’interno della Città dell’Altra Economia di Testaccio. Un menù d’eccezione composto da Carbonara di carciofi, Cacio e Pepe al profumo di carciofi Tonnarelli alla Gricia e carciofi, Tagliolini al Tartufo fresco su crema di carciofi, Lasagna di carciofi, Coratella di Agnello con carciofi, carciofi alla Giudia, carciofi fritti dorati, carciofi alla romana. Appuntamento dalle 12:00 alle 23:00 con ingresso libero.

Appia Run

Sabato 20 aprile attese 10mila persone per la manifestazione sindacale con corteo tra il Circo Massimo e Piramide tra le 9 e le 14. Previste temporanee chiusure al traffico, divieti si sosta e deviazioni di bus e tram.

Domenica 21, in occasione del Natale di Roma, è in programma l’edizione numero 25 dell’Appia Run e dalla 10:30 la parata in costume d’epoca romana realizzata dal “Gruppo Storico Romano”. Dalle 11:30 alle 13 a Fonte Nuova per la manifestazione “Showband e Majorettes Festival” verrà interdetta al transito veicolare via Nomentana da via Monte Circeo all’intersezione con via Parini in entrambi i sensi di marcia. Dalle 13 alle 18 infine manifestazione statica in piazza Vittorio Emanuele II°, indetta dalla “Comunità Sikh”, con la prevista partecipazione di circa 1500 persone.

Tiburtina Street Food a Tiburtina

Trenta street chef si sfideranno tra fuochi e padelle per trasformare dei classici in piatti gourmet da leccarsi i baffi. Racconteranno la nostra Penisola attraverso straordinarie rivisitazioni come, tra le altre cose:

panini con carne di scottona sfilacciata cotta a bassa temperatura

panini con delizie di pesce, tonno, polpo arrosto, frittura espressa di alici, moscardini, calamari e baccalà

cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca meusa” e stigghiole alla brace

bombette cotte allo spiedo, puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made

olive ascolane (anche in versione vegana), mozzarelline al tartufo fritte al momento e cremini ascolani

hamburger di razza maremmana

arrosticini di pecora cotti alla brace

-panini con carne di suino iberico nero con diversi condimenti

carciofo alla giudia

Appuntamento dal 19 al 21 aprile a Via Tiburtina davanti agli Studios. Tutti gli aggiornamenti e le informazioni le trovate su www.ttsfood.it.

Teatro: Sciapitò, la rassegna a Villa Bonelli

Sciapitò – il Circo del Teatro lavora alla riqualificazione e valorizzazione del Parco di Villa Bonelli. L’evento porta nel quartiere una serie di spettacoli a Km 0 in un’ottica di sostenibilità ambientale nel rispetto dell’Agenda 2030.

Fra gli ospiti:

la Compagnia circense Petit Cabaret 1924 con artisti di provenienza internazionale

Gioia Salvatori, attrice e autrice di brillanti monologhi

il pluripremiato Daniele Timpano

La rassegna teatrale andrà avanti dal 12 al 21 aprile. QUI tutte le informazioni necessarie.