Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 marzo

Primi accenni di primavera a Roma, dove oltre agli eventi indoor di aggiungono anche quelli all’aria aperta, permettendo di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Ultimo weekend di marzo a Roma (se si esclude Pasqua domenica 31 marzo), un finesettimana che coincide con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Sabato 23 e domenica 24 marzo sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di marzo sarà dedicato principalmente alle Giornate Fai di primavera, che permetteranno di visitare tanti luoghi storici a Roma e nel Lazio. Tante altre iniziative, però, sono in giro per la Capitale e totalmente gratuite.

Giornate FAI di Primavera 2024

Dal 23 al 24 marzo 2024 tornano le Giornate FAI di Primavera 2024 che, per quest’occasione, vedranno le aperture straordinarie nei seguenti luoghi culturali:

Palazzo dell’Agricoltura a Roma

Palazzo Marina a Roma

Villa Maraini a Roma

Archeologia industriale. L’ISA e il Nucleo Sommozzatori VVF a Roma

Impianto idrovoro di Mazzocchio a Pontinia (LT)

Ferentino (FR)

Domenica delle palme: dipingiamo di nuovo il cattolicesimo

Domenica 24 marzo sarà la domenica che anticipa la Pasqua, ovvero la Domenica delle palme. Per questa occasione sono tantissimi gli appuntamenti religiosi e le occasioni celebrative. Per esempio, fino al 13 aprile i Musei di San Salvatore in Lauro ospitano la seconda edizione della mostra di dipinti contemporanei dal titolo “Dipingiamo di nuovo il cattolicesimo”. La mostra a ingresso gratuito è aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Concerto per la pace alla Basilica di Santa Maria in Ara Coeli

Domenica 24 marzo si terrà un concerto gratuito presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli: l’ingresso è previsto a partire dalle ore 18.

Mostre: “Hilde in Italia” al Museo di Roma in Trastevere

Fotografa d’arte e al contempo vera pioniera della fotografia di strada o street photography, Hilde Lotz-Bauer ha fotografato l’Italia negli anni ’30. Facendo in questo modo arrivare fino a noi immagini uniche della vita della gente comune, dei luoghi e dei tesori artistici italiani.

Di queste, in mostra, sono esposte un centinaio di fotografie che giungono: dall’Archivio Hilde Lotz-Bauer a Londra dall’Istituto Max Planck – la Biblioteca Hertziana di Roma dal Kunsthistorisches Institut a Firenze dalla collezione del fotografo Franz Schlechter a Heidelberg. Ingresso gratuito per i possessori della MIC CARD fino al 5 maggio. Tutte le informazioni sull’acquisto dei biglietti potete trovarle su www.museodiromaintrastevere.it.

Inaugurazione della mostra d’arte contemporanea “Trialogo”

Sabato 23 marzo 2024 alle ore 18.00 , la Basile Contemporary inaugura la grande mostra collettiva “TRIALOGO” che vedrà protagoniste le opere di tre illustri artisti del panorama dell’arte contemporanea italiana: Matteo Basilé, Danilo Bucchi e Paolo Grassino. “TRIALOGO”, ideata da Rosa Basile della Basile Contemporary in collaborazione con Giuliano Rocca art dealer – e curata da Gianluca Marziani – presenterà 10 opere tra sculture, fotografie e dipinti, allestite in tre aree distinte nella galleria ma volutamente, e al contempo, comunicanti tra loro.

nasce dall’intenzione di mettere in dialogo le opere di questi tre protagonisti che hanno stili artistici differenti, ma sono uniti da una componente comune. Matteo Basilé, Danilo Bucchi e Paolo Grassino sono emersi negli anni Novanta, nell’era in cui i movimenti d’avanguardia si placavano mentre sorgeva la tecnologia digitale, ed è proprio in questo periodo storico che nascono e si sviluppano i loro rispettivi stili creativi. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitbaile dal 23 marzo all’11 maggio 2024 (orari: da martedì a sabato dalle 11.00 alle 20.00). ). Maggiori info qui. La mostrasono emersi negli anni Novanta, nell’era in cui i movimenti d’avanguardia si placavano mentre sorgeva la tecnologia digitale, ed è proprio in questo periodo storico che nascono e si sviluppano i loro rispettivi stili creativi. La mostra, a, sarà visitbaile dal 23 marzo all’11 maggio 2024 (orari:

I giochi di strada in via dei Fori Imperiali

Una giornata diversa, all’insegna della tradizione e dei giochi di una volta. Nella prima domenica di primavera, nel cuore della Capitale, nello straordinario scenario di via dei Fori Imperiali, appuntamento per grandi e piccini con i Giochi di Strada, evento organizzato dall APS Rigeneriamoci e curato da Dora Cirulli da sempre alla ricerca, storica e culturale, di quelle attività ludiche che si svolgevano nelle strade e nelle piazze delle nostre città dai bambini delle generazioni precedenti alla nostra. Con lei un valente gruppo di collaboratori, Claudio Bianchi, Stefania Montuori e Patrizia Radici che ne hanno sposato la filosofia e la sostengono nelle impegnative attività.

L’area adiacente al Colosseo si trasformerà, dalle 10.00 alle 17.00 in un enorme palestra a cielo aperto nella quale i segreti e le regole dei Giochi di Strada saranno illustrate a romani e turisti da insegnanti che nel tempo hanno custodito i ricordi di tante attività oggi parzialmente dimenticate. Chi avrà il piacere e la voglia di farlo potrà poi cimentarsi nelle diverse ‘discipline’ e provare le emozioni che erano patrimonio dei nostri nonni. La manifestazione è vincitrice dell’avviso pubblico “Raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni e progetti di interesse per l’Amministrazione Capitolina” promosso da Roma Capitale in collaborazione Zetema Progetto Cultura.

I giochi proposti saranno:

1) Elenco giochi di strada; Tiro alla fune – costruzioni Kapla – campana – dama – scacchi – corsa a 3 gambe – trampoli – ruba bandiera – corsa con i sacchi – corsa con le uova – ferro di cavallo – Tiro al barattolo – going – freesbe – birilli – salto con la corda – palla avvelenata e palla prigioniera – quattro cantoni

2) Gioca la piazza: sarà allestita con 80 giochi in legno che riprende le antiche tradizioni popolari, giochi da tavolo e a terra, giochi costruiti con legno e materiali da recupero.

3) Gioca la mente: rompicapo paradossi geometri e figurativi, indovinelli e anagrammi.

4) Incontri ravvicinati con il Mago: un mago abilissimo con le carte se ne va in giro con il suo teatrino viaggiante – con tanto di proscenio e siparietto – pronto a stupire chiunque incontri – evitate di giocare a carte con Lui

Ai giochi si aggiungeranno poi su via dei Fori Imperiali una serie di spettacoli itineranti (orari: 10.30 – 12.30 – 14.30 – 16.00), tra cui:

5) Il Carro dei Comici: di Dino Ruggeri

6) Tennis Trainer: Fabrizio Maltesi

7) Indoboard: Guido Virgulti

8) Bocce: Raffaele Boccia

9) Bolle di sapone e trucca bimbi

10) Danze Popolari: con la Compagnia Sciaraballo

11) Palla tamburello: Francesco Arcuri

12) Laboratorio giochi di strada: di Loredana Ponterio

13) Pattinatore acrobatico: Franco Pulicati

Urban Bazar 2024

Il 24 marzo torna a Roma l’Urban Bazar negli spazi del Mediterraneo al MAXXI (via Guido Reni 4A). L’evento Urban Bazar ha una storia che parla di made in Italy, prodotti unici, brand di qualità: dedicato al fashion e al design, accoglie ogni anno per i suoi appuntamenti designer e artigiani che si distinguono per qualità e creatività.

Un vero bazar urbano, nato dall’idea di Letizia Moroni, designer di gioielli e Titti Marrone, fashion designer, che nel 2016 hanno voluto portare a Roma l’idea di un bazar della moda dove trovare pezzi unici realizzati con materiali di pregio, attenzione ai dettagli, tradizione manifatturiera e innovazione concettuale. Ingresso libero dalle 11 alle 20. Maggiori info qui.