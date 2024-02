Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 24 e domenica 25 febbraio

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Ultimo weekend di febbraio a Roma che coincide con festeggiamenti in grande ma anche con tantissime occasioni per dedicarsi ad attimi di cultura, intrattenimento, musica e relax. Carnevale è ormai alle spalle, ma sabato 24 febbraio e domenica 25 febbraio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Questo finesettimana di febbraio sarà dedicato principalmente all’ingresso gratuito ai Musei Vaticani. Tante altre iniziative, però, sono in giro per la Capitale e totalmente gratuite.

Musei gratis ultima domenica del mese

Torna l’apertura straordinaria e gratuita dei Musei Vaticani nell’ultima domenica del mese. E insieme a questa consuetudine è riconfermata anche la possibilità di prenotare ad una tariffa vantaggiosa (con ingresso agevolato) una visita guidata ufficiale, per singoli o gruppi, ai Musei e alla Cappella Sistina.

I Musei Vaticani, si trovano in viale Vaticano a Roma, all’interno dello Stato della Città del Vaticano, e sono una delle raccolte d’arte tra le più grandi del mondo, dal momento che espongono l’enorme collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai Papi. Grazie a questa iniziativa – prenotabile online in base alla effettiva disponibilità di posti e di lingue – la speciale domenica a ingresso libero diventerà ancora più speciale, andando incontro alle richieste di un pubblico di visitatori sempre più attento, consapevole e curioso.

Il “Panini Tour” a piazza San Giovanni

Per gli amanti di album, figurine e per i collezionisti più affezionati, il weekend si sabato 24 e domenica 25 febbraio piazza San Giovanni ospiterà la data romana del “Panini tour”. In quest’occasione gli amanti delle figurine Panini e i collezionisti più ambiziosi potranno incontrarsi e scambiarsi “doppioni” o uscite rare. L’appuntamento è al Panini Village, dove sarà possibile certificare l’album della Collezione Calciatori Panini. Per accedere è necessario registrarsi, maggiori info a questo link.

Festival del Giappone al Mercato Centrale

L’Oriente sbarca al Mercato Centrale di Roma durante il weekend. Lo spazio, a ridosso della Stazione Termini, ospiterà decine di stand dedicati alla cucina giapponese e alla cultura nipponica. Sarà possibile comporre bento colorati, oppure realizzare graziosi origami: l’accesso è gratuito ma il calendario prevede diverse attività. Qui maggiori informazioni sull’evento.

Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia a Fiumicino

Il Choco Italia tour fa tappa nel weekend a Fiumicino. Fino a domenica 25 febbraio sarà possibile, nello spazio di via di Torre Clementina, assaggiare le dolci prelibatezze della “Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia”. Per quattro giorni, la fiera permetterà ai partecipanti di avvicinarsi al mondo del cioccolato artigianale, alle storie e all’arte dei produttori locali e nazionali. Tantissime le aziende Made in Italy che aderiranno all’iniziativa, con dolci provenienti da tutta Italia. Un appuntamento ad ingresso libero e gratuito dalle ore 10 a mezzanotte. Maggiori info sull’evento a questo link.

Mark Ruffalo al cinema Troisi sul film “Povere Creature”

Mark Ruffalo incontrerà il pubblico del Cinema Troisi in videocollegamento per un Q&A in inglese al termine dello spettacolo di “Poor Things” delle 16.30, questo sabato 24 febbraio. Il dialogo sarà moderato dalla critica Martina Barone.Preparate le vostre domande. Biglietti su www.cinematroisi.it o al botteghino! Affrettatevi, i biglietti sono gratuiti e a esaurimento a questo link.