Weekend a Roma: eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 febbraio

La stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e proiezioni. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Siete stanchi delle maratone tv e non sapete cosa fare durante questo weekend? Non demoralizzatevi perché sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Il primo weekend di febbraio sarà dedicato certamente alle giornate museali, in concomitanza con l’ingresso gratuito ai Musei civici e statali a Roma.

Ingresso gratuito ai musei civici di Roma: le mostre da non perdere

Il 4 febbraio, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città.

Le prime domeniche del mese a ingresso gratuito previste per il 2024 sono le seguenti:

Domenica 7 gennaio

Domenica 4 febbraio

Domenica 3 marzo

Domenica 7 aprile

Domenica 5 maggio

Domenica 2 giugno

Domenica 7 luglio

Domenica 4 agosto

Domenica 1° settembre

Domenica 6 ottobre

Domenica 3 novembre

Domenica 1° dicembre

A ingresso gratuito saranno sia le collezioni permanenti che le esposizioni temporanee, a partire dai Musei Capitolini dove si può ammirare Goya e Caravaggio: verità e ribellione. A Palazzo dei Conservatori prosegue la mostra I sommersi. Roma 16 ottobre 1943, a cura di Yael Calò e Lia Toaff, che commemora attraverso l’esposizione di documenti, giornali, disegni, fotografie ma soprattutto oggetti di vita quotidiana di persone – donne, uomini, bambini – le storie di chi quel giorno, da tutti i quartieri della Capitale, fu arrestato e non tornò mai più.

Due le mostre che si possono ammirare gratuitamente domenica 4 febbraio al Museo di Roma in Trastevere. Appena inaugurata HILDE IN ITALIA Arte e vita nelle fotografie di Hilde Lotz-Bauer, che propone 100 immagini della fotografa, pioniera della street photography, scattate in Italia negli anni Trenta ed esposte insieme per la prima volta. Nelle sale al primo piano Lou Dematteis. Un viaggio di ritorno/A Journey Back. Fotografie in Italia 1972- 1980, diario visivo, espresso attraverso la fotografia, di quattro viaggi che il fotoreporter statunitense di origine italiana Lou Dematteis ha intrapreso in Italia nel 1972, 1977, 1979 e 1980. Al Museo dell’Ara Pacis (Via di Ripetta 180) la mostra Luce, memoria, apparenze. L’Ara Pacis interpretata da sette giovani fotografi, con le studentesse e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Emmanuel Kelechi Anyigor, Simona Murrone, Marco Orsini, Lucia Paparello, Giorgia Perrone, Rucsandra Raluca Cristache ed Elena Tagliaferri che espongono, a turno, ognuno tre fotografie scattate al Museo.

Tutti i musei civici a ingresso gratuito domenica 4 febbraio a Roma

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma a Palazzo Braschi;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Serra Moresca di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

A Snodo Mandrione il “Cartoon Fest”

Allo Snodo, sito in via del Mandrione 63, domenica 4 febbraio dalle 12:00 alle 21:00 è in programma il “Cartoon Fest”, un evento che celebra il mondo dei cartoni animati, dei fumetti in tutte le sue sfaccettature. L’ingresso è aperto a tutti con un’offerta libera. L’evento è aperto a tuti, maggiori info qui.

Anima Verde Market a Città dell’Altra Economia

Con il nuovo anno è tornato alla Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo) Anima Verde Market: Il mercatino degli artigiani, artisti e produttori green, aperto con ingresso libero la domenica con orario dalle 10:00 alle 19:00

Qui, ogni domenica fino al 26 maggio trovate un bel mercatino artigianale con una vasta selezione di prodotti unici e di alta qualità, realizzati a mano con materiali ecologici e provenienti da produttori locali.