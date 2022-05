Willy Monteiro, il pm ha deciso: “Ergastolo per i fratelli Bianchi”

Nonostante niente possa riportare Willy Monteiro in vita, la giustizia ha messo fine a quello che per tutti è stato un episodio di tanta, inspiegabile, cattiveria e sofferenza. Dopo le accurate ricostruzioni della notte tra il 5 e il 6 Settembre 2020 a Colleferro, in cui Willy è stato costretto a smettere di vivere dai pugni, calci e botte dei quattro, ecco le condanne chieste dal pm Taglialatela alla Corte d’Assise del Tribunale di Frosinone. Ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 24 anni di carcere per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Responsabili di omicidio volontario

Tutta la pubblica accusa è unanime sul fatto che i quattro siano responsabili di omicidio volontario. Un episodio senza un perché. Willy voleva solo aiutare un ragazzo in difficoltà. La voglia di essere i più forti del branco, l’ira, la cattiveria, ha portato via tutta la vita di un ragazzo innocente che prima di morire ha scoperto tutto il male del mondo. A Belleggia e Pincarelli sono state riconosciute le attenuanti generiche, la pm Taglialatela ha dichiarato: “Willy era nel posto sbagliato al momento sbagliato”. La prossima settimana sarà il momento della difesa, la sentenza è prevista tra 15 giorni.