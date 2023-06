Wizzair assume piloti, l’open day a Roma: ecco quando, dove e requisiti

Se sognate di volare tra le nuvole e di far parte di una delle compagnie aeree più dinamiche e sostenibili d’Europa, questa potrebbe essere la vostra occasione. Si tratta di Wizzair, la low cost ungherese che sta conquistando il cielo europeo con le sue tariffe competitive, i suoi servizi di qualità e la sua attenzione all’ambiente. Quest’ultima ha bisogno di persone appassionate, motivate e qualificate, per far parte del suo team di piloti. Per questo motivo, ha organizzato un open day a Roma, dove potrete candidarvi e conoscere meglio questa opportunità di lavoro e di carriera. Ecco quando, dove e come partecipare a questo evento imperdibile.

L’open day di Wizzair a Roma

Non perdete tempo e segnatevi le date: l’open day di Wizzair si terrà in due momenti diversi: potete presentarvi il 29 o il 30 giugno, alle 15 di giovedì o alle 11 di venerdì, presso l’hotel Mercure Roma West, in via degli Eroi di Cefalonia 301, nella zona di Spinaceto-Tor de Cenci. Qui verrete accolti e valutati dal personale di Wizzair. Altrimenti potete recarvi al Monterotondo Training Center, in via Antonio Meucci 21, tra il Primo e il 4 luglio o tra il 7 e il 10 agosto. Anche qui troverete le stesse opportunità e le stesse condizioni di lavoro offerte dalla compagnia aerea.

cosa aspettarsi

L’open day di Wizzair a Roma sarà un’occasione per conoscere meglio la compagnia aerea, la sua visione, la sua rete e i suoi piani futuri. I candidati potranno assistere a una presentazione dell’azienda, della formazione e delle condizioni di lavoro offerte ai piloti, delle opportunità di carriera ( ricoprendo man mano le posizioni di Command Upgrade, Safety Captains / Line Training Captain / Instructor / Management Pilot) e dei benefit (contratto a tempo indeterminato comprendente la copertura assicurativa in caso di perdita della licenza, dei viaggi e dell’assicurazione sulla vita). Inoltre, potranno fare domande e interagire con il personale di Wizzair. Chi deciderà di andare oltre l’open day e proseguire, sarà invitato a sostenere dei test e dei colloqui nelle settimane successive.

I motivi per cui partecipare

Perché l’open day di Wizzair a Roma è un’opportunità unica? Oltre al fatto che si entrerebbe a far parte di una delle compagnie aeree più innovative e in crescita del continente., Wizzair offre ai suoi piloti numerosi vantaggi. Abbiamo stilato un piccolo elenco per voi:

La possibilità di avanzare rapidamente nella propria carriera , passando da cadetto a primo ufficiale e poi a capitano, con la possibilità di ricoprire anche ruoli di sicurezza, formazione e gestione.

, passando da cadetto a primo ufficiale e poi a capitano, con la possibilità di ricoprire anche ruoli di sicurezza, formazione e gestione. Una formazione di livello mondiale , con un’abilitazione di tipo sponsorizzata dalla compagnia e un’indennità durante il periodo di addestramento.

, con un’abilitazione di tipo sponsorizzata dalla compagnia e un’indennità durante il periodo di addestramento. Un contratto a tempo indeterminato con una copertura assicurativa in caso di perdita della licenza, dei viaggi e della vita.

con una copertura assicurativa in caso di perdita della licenza, dei viaggi e della vita. La possibilità di lavorare in una cultura diversa e inclusiva , con colleghi di oltre 60 nazionalità.

, con colleghi di oltre 60 nazionalità. La possibilità di volare con una flotta moderna ed efficiente, composta da aeromobili Airbus A320 e A321neo.

Se avete la passione per il volo e volete entrare nel mondo dell’aviazione con una compagnia aerea che punta all’eccellenza, non perdete l’open day di Wizzair a Roma. Potrebbe essere l’inizio di un’avventura indimenticabile!