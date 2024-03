X Municipio, finalmente arriva il car sharing a Ostia e Acilia

Arriva il car sharing nel territorio del X Municipio di Roma Capitale: ecco dove sorgeranno le postazioni sul Litorale Romano.

Lo chiedevano da diversi anni i cittadini e ora sembra diventare realtà: il car sharing sarà disponibile a breve su X Municipio di Roma Capitale. Il gruppo della Polizia Locale avrebbe concesso gli spazi dove poter trovare le vetture per la mobilità sostenibile, in un fenomeno che da diverso tempo escludeva inspiegabilmente tutto il territorio del Litorale Romano, nonostante la fortissima propensione turistica di quest’area.

Il car sharing arriva nel X Municipio

Il servizio di car sharing sembra adeguarsi al territorio di Roma Capitale, che non si ferma solo all’aria interna circondata dal Grande Raccordo Anulare. Dal Comune è arrivata un’iniziativa richiesta da tempo, con il servizio delle auto sostenibili che coprirà per la prima volta anche quei quartieri che sorgono sul mare della Città Eterna. Un’idea che potrebbe invogliare i giovani a visitare Ostia con più piacere, ma anche mostrare un’approssimativa soluzione al disastro “mezzi pubblici” per qualche cittadino lidense.

Gli spazi del car sharing nel Municipio lidense

Saranno quattro le postazioni del car sharing che sorgeranno nel X Municipio. Le aree vedranno protagonisti due importanti quartieri di questo territorio, con gli stalli che verranno inseriti sul territorio di Ostia e di Acilia. Due postazioni sorgeranno nei pressi della stazione di Lido Centro, nel territorio lidense, così da sfruttare il car sharing per il traffico sul lungomare. Altre due postazioni poi nei pressi della stazione di Acilia, che permetteranno a questi veicoli la fruizione verso i quartieri dell’entroterra lidense.

Come cambia la mobilità sostenibile a Roma

La mossa porta un importante sviluppo del car sharing dentro Roma, considerato come il fenomeno fino a pochi mesi fa era riservato solo ai quartieri del Centro Storico dentro la Capitale. Il passo è stato accolto con favore anche dalle istituzione del X Municipio, che in Consiglio municipale avevano votato all’unanimità verso questa svolta nella mobilità sostenibile.