Zoomarine, apre Zoorassico: la nuova area per tornare indietro nel tempo

Arriva la Zoorassico allo Zoomarine. Il parco acquatico di Torvaianica è pronto a offrire un’altra strabiliante attrazione, che da quest’estate sarà pronta a far divertire i bimbi con la loro famiglia. L’attrazione vedrà la sua inaugurazione nella giornata del 25 Aprile 2024, promettendo di portare le famiglie indietro nel tempo e in un percorso preistorico che sarà ricco di emozioni e soprattutto divertimento.

La nuova attrazione Zoorassico di Zoomarine

L’attrazione dello Zoorassico è pensata soprattutto per i bambini, che avranno modo di fare un’esperienza divertente viaggiando nella storia. Nell’area ci sarà un albero alto 16 metri, che i bimbi dovranno scalare. Poi due scivoli a spirale e kamikaze, che ai piccoli ospiti offriranno una giornata indimenticabile. I bimbi, in totale sicurezza, potranno lanciarsi dallo Stegosauro, esplorare i ponti tibetani o i castelli di alberi, in attrazioni uniche nel loro genere.

Il pranzo prestorico di Zoomarine

Le emozioni e le sorprese con Zoomarine non finiscono qui. I visitatori potranno assaggiare anche il famoso pranzo preistorico, che verrà servito all’interno di gigantesche uova di dinosauro. Nel menù a tema pensato per le famiglie, troveremo delizie come la “DinoPizza” e altre specialità ispirate all’era dei dinosauro e che faranno in modo di rendere il pranzo indimenticabile con i vostri figli.

L’apertura dell’area acquatica nel parco divertimenti

Il divertimento non si ferma. Il 25 Aprile sarà aperta anche l’area acquatica all’interno di Zoomarine, che permetterà ai visitatori di presenziare nella Piscina Malibù e il Covo dei Pirati, ovvero le due storiche attrazioni del parco acquatico più amate dagli ospiti. A queste, inoltre, ci sarà il ritorno anche dell’area relax Vip Oro.

Per chi ama la buona cucina, potrà recarsi al ristorante “A tutta pasta fresca“: qui ci sarà l’occasione per deliziare i palati degli ospiti con i piatti più rappresentativi della cucina italiana e soprattutto romana e laziale.