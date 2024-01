Zoomarine Discovery: un’esperienza educativa e divertente per le famiglie

Zoomarine Discovery, l’esperienza dedicata a bambini e famiglie per avvicinarli al mondo della natura e degli animali.

Apre le porte Zoomarine Discovery, la nuova attrazione che promette un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini. Come ben visibile, l’esperienza punta ad avvicinare le famiglie al fantastico mondo della natura e soprattutto degli animali. Fino al 24 marzo 2024, il parco si trasformerà in un laboratorio vivente, dove il personale sensibilizzerà le persone verso la conoscenza e la consapevolezza ambientale. Le attività verranno sospese solo nei weekend di Carnevale.

L’esperienza educativa di Zoomarine Discovery

Le famiglie potranno fare un’esperienza full immersion nel mondo della natura, in un’attività unica nella provincia di Roma. Infatti, si potrà conoscere meglio il mondo naturale e degli animali grazie alla guida di esperti addestratori. Questi operatori, peraltro, risponderanno alle domande degli ospiti, soprattutto nel caso dei bimbi incuriositi dagli animali del parco.

Zoomarine, famosa come attrazione d’intrattenimento, mostrerà anche un altro aspetto che la contraddistinguerà: la capacità di fare ricerca e soprattutto educare per preservare l’ambiente naturale.

L’esperienza di Zoomarine Discovery: che animali vedremo?

Nel biglietto sarà possibile visitare diverse specie di animali. Questo grazie agli incontri ravvicinati e conoscitivi con la specie dei lemuri o gli alpaca. Tra le specie visitabili, anche i cuccioli Kuzco e Kronk, che nati nel 2023, conquisteranno da subito bambini e soprattutto le loro famiglie. Gli addestratori parleranno della loro cura, ma soprattutto i segreti sul loro stile di vita e il modo di relazionarsi con questi animali.

L’esperienza di Zoomarine Discovery: le aree gioco educative

Nono solo incontri con gli animali. Zoomarine Discovery promette di mettere in campo delle aree gioco, che avranno però uno scopo educativo verso gli ospiti più piccoli. Tra queste troveremo le più celebri: la ZooScuola Guida; l’Era dei Dinosauri; la Terra dei Draghi; il Museo dei Selfie, il Cinema 4D e il Regno di Camelot. Tutte queste attrazioni completeranno l’esperienza educativa dedicata agli ospiti, piccoli e grandi, del parco giochi.