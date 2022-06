Zoomarine organizza una raccolta fondi per le Onlus: ecco le informazioni per questo weekend 25 e 26 Giugno 2022

“L’interazione educativa con gli animali come linguaggio di integrazione per le persone con disabilità”. Questo il motto di queste due giornate all’insegna del divertimento e della solidarietà. Ad organizzarle Zoomarine che chiama all’appello 10 Associazioni che operano nel sociale per una raccolta fondi a sostegno di progetti e attività di integrazione.

L’iniziativa di Zoomarine Sabato 25 e Domenica 26 Giugno

“Sabato 25 e domenica 26 giugno va in scena la seconda edizione di “Diversamente Divertente – Più siamo, più raccogliamo!”, progetto interamente dedicato alla solidarietà, promosso da Zoomarine ed organizzato con il prezioso contributo dell’Associazione onlus ‘L’Arte nel cuore’.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si replica dopo il successo dello scorso anno quando Zoomarine riuscì a donare alle Onlus aderenti ben 17mila euro, devolvendo loro quota parte degli incassi.

Tutti gli ospiti che visiteranno il Parco nel prossimo fine settimana (acquistando i biglietti on line oppure sul posto) contribuiranno allo scopo benefico: una parte dell’incasso verrà, infatti, devoluto alle numerose Associazioni aderenti all’iniziativa. Inoltre Zoomarine offre ai piccoli ospiti delle Associazioni coinvolte e ai loro accompagnatori l’opportunità di interagire gratuitamente con gli animali del Parco, provando l’esperienza del programma educativo “Incontra gli Animali”.