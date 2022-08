5 idee per una colazione diversa

Si dice che la colazione sia il pasto più importante della giornata, perché ciò che mangiamo di mattina ci dà le energie per affrontare ogni cosa. Questo dipende però dai prodotti che scegliamo, perché non sempre sono nutrienti! In base al tipo di giornata che ci aspetta, possiamo decidere di fare una colazione più o meno sostanziosa. Non c’è una regola precisa, ognuno deve scegliere di mangiare ciò che si sente e all’orario che preferisce, senza per forza seguire un iter preciso. Ogni persona infatti ha le sue necessità e dei gusti strettamente personali, per questo non può esistere un tipo di colazione che vada bene per tutti.

Nonostante in Italia la colazione tipo sia caffè espresso e brioche, ci sono tantissime altre varianti dolci e salate, facili e veloci da preparare appena svegli. Alcune persone infatti tendono a saltare la colazione perché si annoiano a mangiare sempre le stesse cose o perché pensano sia troppo complicato preparare qualcosa di diverso. Niente di più sbagliato! Andiamo a vedere qualche idea per una colazione dolce o salata, in modo da portare qualche novità a tavola, scegliendo sempre con cura i prodotti, come quelli del catalogo decò, economici oltre che di qualità!

Pancake dolci o salati

I pancake sono delle frittelle che possono essere neutre, dolci oppure salate. Si tratta di un piatto tipico americano, ma ormai è conosciuto in tutto il mondo. Ci sono mille modi per fare i pancake, dalle ricette più light a quelle più caloriche in cui viene utilizzato il burro e il latte. In base alle nostre preferenze o eventuali intolleranze, possiamo decidere di fare i pancake in modo diverso. Si possono mangiare con la marmellata, ma anche con una crema di nocciole, con lo sciroppo d’acero oppure con del formaggio spalmabile o l’affettato.

Yogurt e frutta secca

In estate, quando fa molto caldo, non si ha sempre voglia di bere bevande calde. Per fortuna però ci sono tante alternative di colazioni fredde, come lo yogurt. Può essere gustato da solo, con un po’ di miele, con la marmellata o con la frutta secca. Quest’ultima può darci molta energia e la si può trovare mista, già confezionata. Ci sono tanti tipi di yogurt, il migliore è quello zero grassi, ma anche quello greco.

Porridge di avena

Ci sono tantissimi modi per fare il porridge, ma in ogni caso bisogna mescolare una bevanda (che solitamente è acqua, latte o una bevanda vegetale) con l’avena. Possiamo poi aggiungere ciò che vogliamo, gustarlo freddo oppure caldo. Solitamente si prepara con della frutta, con il cioccolato o la granola. Non piace a tutti per via della sua consistenza, ma non è una colazione calorica e ci può dare tantissime energie. Si può aggiungere anche dello yogurt greco per rendere il porridge ancora più consistente.

Avocado toast

La colazione salata non fa parte della nostra cultura, ma in realtà è molto saziante e non deve essere per forza calorica. Ne è un esempio l’avocado toast, che viene fatto con del pane tostato e l’avocado. Solitamente si aggiunge un uovo oppure del salmone, in base alle preferenze. Prepararlo è semplicissimo, basta infatti tostare il pane e appoggiare sopra i pezzi di avocado, l’importante è controllare che il frutto sia abbastanza maturo. Per capirlo, dobbiamo vedere se è cremoso o se è ancora troppo duro.

Uova strapazzate

Le uova strapazzate offrono una colazione proteica, si possono abbinare con il bacon o con il pane tostato. Sono velocissime da preparare e non c’è bisogno di aggiungere tanti ingredienti, se non un po’ di sale e olio, o il latte per chi le preferisce più morbide. Basta un solo uovo (o al massimo due) per fare una colazione nutriente. Possiamo abbinare anche della frutta secca o una spremuta d’arancia per rendere il pasto completo.