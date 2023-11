Ai World Cheese Awards 2023 trionfa un formaggio di Roma

Quest’anno ai World Cheese Award un formaggio di Roma ha conquistato la tanta agognata medaglia d’oro. Si tratta di un formaggio ovino-caprino chiamato Il Galeotto e viene prodotto dal Caseificio La Quercia. Siete curiosi di sapere quanto costa e dove comprarlo?

Il Galeotto, il formaggio di Roma medaglia d’oro

Il Galeotto è un formaggio prodotto da un caseificio romano chiamato La Quercia, attivo dal lontano 1921. La stessa azienda l’ha proposto ai World Cheese Awards 2023 per farlo gareggiare con formaggi provenienti da ogni angolo del mondo.

La giuria esaminatrice era composta da 16 esperti degustatori di formaggi di fama mondiale riconosciuti per le loro doti speciali. Ogni formaggio è stato giudicato in base a crosta, colore, corpo del formaggio, sapore e consistenza. Per ricevere la medaglia un formaggio deve eccellere in tutte le sezioni nominate, senza peccare in nessuna. Dunque il formaggio di Roma vincitore del Super Oro è una vera e propria delizia sia per gli occhi che per il palato e merita di essere assaggiato almeno una volta nella vita.

Come è il formaggio vincitore all’assaggio?

Si tratta di un formaggio ovino caprino stagionato per più di 90 giorni, leggermente piccante, e che risulta pastoso al palato. Ha un’odore inconfondibile che ricorda i pascoli, il verde e la natura selvaggia e incontaminata.

Il Galeotto dell’azienda La Quercia nasce dal mix perfetto di latte di pecora e latte di capra. Il merito della bontà di questo prodotto si deve anche al casaro che lavora sapientemente le materie prime utilizzate.

Questo formaggio si sposa bene con la marmellata di agrumi, la confettura di pere o mele, il miele di castagno, ma anche i primi piatti della tradizione romana come gli spaghetti all’amatriciana.

Come abbinamento di vino consigliamo un calice di Chianti Classico o di Morellino di Scansano, ma questo formaggio si sposa bene anche con la birra come la Birra Strong Dark Ale.

Potete mangiarlo assoluto in accompagnamento a salumi o per fare torte rustiche o involtini di melanzane o in un bel polpettone di carne.

Dove si può comprare Il Galeotto, il formaggio di Roma vincitore?

Se volete assaggiare il formaggio di Roma vincitore ai World Cheese Awards potete acquistarlo sia presso il caseificio La Quercia sia presso numerosi rivenditori autorizzati ovvero le catene di supermercati Todis, Coop, Eurospin, Carrefour, Elite, Ipercarni e molti altri ancora.

Il costo de Il Galeotto è di 84 euro la forma da 6 kg, mentre quella da 1,5 kg costa 24 euro e il formato piccolo da 750 grammi costa 12 euro.

Potete anche acquistarlo online comodamente seduti sul divano di casa vostra.

La scadenza è di 12 mesi e va conservato in dispensa in un luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore.