Benedetta Rossi, la foodblogger amatissima per i suoi consigli di cucina e ideatrice del programma “Fatto in casa da Benedetta” è stata operata: l’intervento è andato bene ed è la stessa Benedetta a rassicurare i suoi fan attraverso un post su Instagram. Benedetta ha infatti pubblicato una foto che la ritrate dopo essere uscita dalla camera operatoria, con la flebo attaccata alla mano, gli occhi cerchiati e l’aria ancora sbattuta, ma sorridente. Nella foto mostra il pollice in alto, come è solita fare nella trasmissione, dopo aver cucinato una delle sue innumerevoli ricette.

Benedetta Rossi operata: come sta adesso

Dopo la preoccupazione dei giorni scorsi, queste le sue parole: «È andata! L’intervento è riuscito 🙏❤️ Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento ☺️Grazie a tutti!»

La foodblogger era stata ricoverata in ospedale giovedì sera ed è stata operata alla schiena venerdì mattina. Accanto a lei, per tutta la durata del ricovero, il marito Marco Gentili. Su Instagram i fan le hanno mandato quasi 50 mila messaggi di auguri, mostrandole la propria vicinanza e affetto, mentre sono stati addirittura 381.760 i “mi piace” al post.