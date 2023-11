Ecco quali sono i migliori ristoranti low cost consigliati a Roma

Non sempre per mangiare in maniera eccellente bisogna spendere tanti soldi e i migliori ristoratori ce lo insegnano. Se anche voi siete dei buongustai e amate esplorare sapori tradizionali o anche quelli più ricercati, allora questa guida fa al caso vostro. Oggi scopriamo insieme quali sono i migliori ristoranti low cost consigliati a Roma.

Italiani: un popolo di buongustai

Gli italiani sono considerati all’estero come dei buongustai e come dare torto a chi crede giustamente che questo aggettivo ben si addica al popolo italiano? D’altronde la nostra cucina è internazionale: tutti la amano e tantissime sono le persone, anche i super chef, che cercano di replicare i piatti della nostra tradizione culinaria.

Chi visita il nostro Stivale resta affascinato non solo dalle bellezze storiche e naturalistiche di cui l’Italia può vantarsi ma ovviamente anche dalla buona cucina: non c’è un solo posto dell’Italia in cui non si mangi divinamente. Ogni Paese poi ha delle proprie tradizioni culinarie che rendono ancora più speciale la cultura del cibo made in Italy.

Chi ha detto che per mangiare bene bisogna spendere però tanto? Chef e ristoratori sostengono il contrario. Ci sono alcuni luoghi in cui si può mangiare benissimo senza spendere troppo. Oggi esploriamo i ristoranti low cost migliori della Capitale.

Migliori ristoranti low cost di Roma

Chi non vuole rinunciare alla buona cucina ma al contempo non vuole spendere troppo, deve allora fare necessariamente visita a questi ristoranti. In questi locali della Capitale si mangia benissimo e si spende poco. Annotate tutto.

Se cercate un ristorante ricercato ma con un menù non troppo dispendioso, allora correte a provare i piatti dell’Osteria della trippa. Si trova in zona Trastevere, più precisamente in via Goffredo Mameli numero 15/16. Qui potete assaporare i piatti realizzati dalla bravissima chef Alessandra Ruggeri come la trippa alla romana. Quanto costa pranzare o cenare in questo locale? In media 40 euro a persona.

Prezzi più che convenienti anche presso la Trattoria Pennestri. In questo locale, un menù che preveda un primo piatto e un secondo piatto con contorno, non costa più di 35 euro a persona. Se venite in questo locale caratteristico, vi raccomandiamo di provare il loro famoso pollo alla cacciatora, fiore all’occhiello della trattoria.

E avete mai sentito parlare del ristorante Il Monticello? Si trova in via Romoli 27. Qui potete assaggiare piatti tipici della cucina laziale realizzati con ingredienti a km 0: gli chef utilizzano infatti verdure del proprio orto biologico e per i primi piatti, pasta fatta in casa.

Non possiamo non menzionare infine il Ristorante Romané che vi farà mangiare magnificamente spendendo solo 30 euro a persona! Se dunque avete già provato le migliori pizzerie di Roma ora non vi resta che iniziare un nuovo tour esplorando i ristoranti low cost più consigliati della Capitale.