Le 10 pizzerie più buone a Roma

Roma sa prenderti per la gola! Impossibile visitare la Capitale e non assaggiare piatti tipici della tradizione romana. Eppure, soprattutto i turisti provenienti dall’America o dall’Oriente, giunti in Italia non vedono l’ora di mangiare la pizza. Non fanno eccezione gli italiani che a questo prodotto non riescono proprio a rinunciare. Ma quali sono le 10 migliori pizzerie a Roma? Ce lo svela questa classifica.

Roma capitale dell’arte culinaria

Roma non è solo caput mundi di storia, arte e cultura ma anche di buon cibo! Quanti piatti deliziosi vanta la cucina romana? L’elenco potrebbe essere infinito: carbonara, amatriciana, cacio e pepe che potete replicare anche voi con una delle ricette semplicissime, carciofi alla giudia e pizza!

Perché sì, non solo a Napoli sanno fare la pizza ma anche nella Capitale. Non è però sempre semplice trovare pizzerie e locali che soddisfino le aspettative degli amanti di questo piatto che è per antonomasia rappresentativo della nostra bella Italia.

Ci sono però dei luoghi in cui mangiare la pizza diventa un piacere. Secondo una classifica, queste sono le 10 migliori pizzerie a Roma. Scopriamole insieme!

Le migliori 10 pizzerie a Roma: l’elenco

Almeno una volta a settimana siamo tutti soliti concederci una pizza. Alcuni preferiscono preparala in casa, altri invece gustarsela comodamente in pizzeria o al ristorante. Sapete che Roma è sul podio nella classifica delle città con la pizza più buona d’Italia? Oggi vogliamo parlarvi di 10 locali in particolare che secondo un’indagine, sono tra i migliori della Capitale, quelli in cui ordinare e consumare una pizza è quasi un’esperienza mistica! Eccoli:

1. Pizzarium Bonci

Situata in Via della Meloria 43, è una pizzeria tra le più famose della Capitale. Avete sicuramente intuito chi è il proprietario: Gabriele Bonci, il protagonista di Pizza Hero in onda su Canale 9. Se avete intenzione di assaggiare la sua pizza, dovete prepararvi ad attese infinite: talvolta occorrono anche 2 ore prima di poter entrare nel locale ma vi assicuriamo che la pizza vale l’attesa.

2. Seu Pizza Illuminati

Se volete assaggiare una pizza unica, allora questo locale fa al caso vostro: qui si mangia una pizza realizzata con ingredienti di prima qualità e un impasto che assomiglia per alcuni aspetti a quello tipico napoletano. Tantissimi i gusti tra cui scegliere, non solo classici ma anche gourmet e con ingredienti speciali e stagionali. Ottimi anche i fritti della tradizione culinaria romana.

3. Pinsa e Buoi

Ristorante tra i più amati della Capitale, delizia da anni i suoi curiosi visitatori con la classica pinsa lievitata per ben 72 ore. Esperienza culinaria straordinaria garantita. Se siete in giro per Roma e cercate un prodotto da forno particolare e cucinato alla perfezione, non lasciatevi sfuggire questo locale.

4. Ivo a Trastevere

Se siete della zona non potete non conoscerlo, se siete turisti invece non potete non andare a provare la pizza del famosissimo Ivo a Trastevere! In via San Francesco Ripa 128, troverete un locale familiare e accogliente con chef incredibili pronti a deliziare i vostri palati. Pizze cotte esclusivamente nel forno a legna, sono leggere e super digeribili grazie a un impasto segreto che i pizzaioli si tramandano da generazioni. Ottimi anche i primi piatti e i contorni: i carciofi alla giudia qui sono spettacolari!

5. Sant’Isidoro pizza e bolle

Questo locale si trova in Via Oslavia 41 e proprio come fa intendere il nome, qui non è solo la pizza ad essere buona ma anche le “bollicine”! Se vi sembra strano questo abbinamento, allora dovete assolutamente provarlo, rimarrete più che soddisfatti! Da Ivo a Trastevere potrete gustare la pizza condita con frutta o erbe aromatiche, accompagnata da vino della casa: esperienza culinaria unica nel suo genere!

6. Gino Sorbillo

La pizza di Gino Sorbillo non delude mai! In qualsiasi posto dell’Italia e del mondo, i prodotti di questo chef napoletano sono sempre lodevoli. Anche a Roma, in Piazza Augusto Imperatore 46, potete gustare una pizza buonissima fatta con il classico impasto napoletano: cornicione doppio e centro pizza soffice e condito alla perfezione. Ingredienti di prima qualità sono il fiore all’occhiello del locale.

7. La Gatta Mangiona

Locale caratteristico, si trova in via Federico Ozaman 30/32. Il proprietario è Giancarlo Casa e da 24 anni accontenta tutti i palati, anche quelli più severi, con la sua pizza unica. Se cercate qualcosa di non tradizionale, allora dovete venire qui: mai mangiata una pizza al lime o con bucce di limone? Da La Gatta Mangiona è possibile!

8. Pizzeria i Quintili

Siamo in zona Tor Bella Monaca e, visto da fuori, il locale non si presenta come molto accogliente: troppo bianco, tavoli troppo ravvicinati, arredamento minimale. La differenza la fanno i piatti! Anzitutto, per l’appunto la pizza. Eh sì, perché Marco Quintili, che ad un forno è arrivato ad approcciarsi da quando aveva 13 anni, della pizza ha saputo studiare al meglio i processi di lievitazione, rendendo la stessa perfettamente digeribile.

9. L’antica pizzeria da Michele

Storica pizzeria napoletana, ha aperto da poco i battenti a Roma, ricavandosi uno spazio all’interno del museo dei bambini Explora. Per chi conosce l’originale sembrerà quasi un tradimento, ma pizza è realizzata con prodotti di eccellenza, primo fra tutti il Fior di Latte di Agerola. Si è mantenuta la ristrettezza del menù: alla margherita (anche con doppia-mozzarella) e alla Marinara, si aggiungono giusto una Napoletana ed un Calzone. Questo perché la pizza tradizionale è una, e senza aggiunta di “Papocchie”.

10. Le Gourmet – Salvatore di Matteo

Secondo a giungere a Roma fra i Napoletani “storici”, con la sua prima sede in Via dei Tribunali, è Salvatore Di Matteo, che ha saputo raccogliere al meglio l’eredità del padre Nicola (ma in realtà di quattro generazioni di pizzaioli), tanto da essere pluripremiato per la qualità della sua pizza.

La pizza, davvero enorme, gioca su materie prime di qualità, cosicché alle tradizionali si accostano, per l’appunto, le cosiddette “Gourmet”: fra di esse, consigliamo la Pizza Faccia Gialla, ovvero margherita con mozzarella di bufala, pomodoro giallo del Vesuvio ed una spolverata di limone di Sorrento. In più, vi sono anche le “Special Edition”, come ad esempio la Pizza Fritta con Provola, Provolone e Pomodori del Piennolo che si aggiudicò il Primo Posto al World Cup 2013.

Queste le 10 pizzerie che secondo la classifica Chef’s Pencil si possono considerare tra le migliori della Città Eterna. Pronti ad immergervi in una esperienza culinaria senza precedenti?