Nella vita si devono provare cose nuove, specialmente quando si parla di cucina, è vediamo che coloro che si ritrovano alla scoperta di Piatti indiani, rimangono piacevolmente sorpresi sia dai sapori che dai benefici che si hanno.

Infatti la cucina indiana è molto sana, consigliata perfino per i bambini e per gli anziani. Ovviamente i sapori possono essere intensi, a causa di un uso continuo di spezie, ma non è che tutto è piccante, questo pensiero comune è assolutamente da sfatare.

Anzi i sapori che vengono proposti valorizzano moltissimo le materie prime andando quindi a far risaltare delle particolarità che non potreste trovare mai nei cibi italiani.

Cucina sana, ecco perché

Difficilmente ci sono delle ricette indiane che non piacciono perché, rovistando nel menù di qualche ristorante, potrete scorgere qualcosa che vi piace. I sapori intensi e che alle volte sono mischiati, ma che vengono valorizzati da salse, spezie e dalla freschezza di tante verdure e ortaggi, rendono molto buona questa cucina.

In effetti essa è considerata sana perché si parla di una tipologia di arte culinaria che negli anni è riuscita a creare determinate pietanze con l’uso di materie povere. Infatti essa non ricerca carni particolari oppure lavorazioni di frutta e verdura che poi provocano fermentazioni di vario genere.

In poche parole parliamo di una cucina che è naturale, perfetta per coloro che seguono una dieta vegetariana e dove si trovano moltissime ricette vegane.

Essa comunque è famosa per le spezie che sono un vanto dell’India che la resa poi famosa in tutto il mondo, ma proprio le spezie hanno tante virtù, proprietà, enzimi e rappresentano spesso i protagonisti di una medicina tradizionale nota da secoli e secoli.

Porzioni abbondanti e ottima funzionalità del metabolismo

La cucina indiana ha sapori che sono intensi, dove c’è un ricorrente utilizzo delle spezie che poi hanno reso famosa questa Nazione, ma è vero che mangiano in un ristorante indiano si hanno sempre delle porzioni abbondanti.

Come mai si dovrebbe preferire proprio un ristorante indiano? Essa richiede un’attenzione alla freschezza perché si parla di una cucina particolarmente povera, dove si usano largamente verdure di stagione, tante tipologie di legumi e carni di pollo. Tutte materie prime che sono a buon mercato, ma che vengono cucinate e insaporite con le tante diversità e tipologie di spezie.

Proprio questa miscela di verdure, ortaggi freschi e per l’appunto spezie che spesso sono piccanti, hanno poi un’ottima efficacia sull’organismo e in modo particolare sul metabolismo. Quest’ultimo è quello che speso tende a diventare pigro e che fa ingrassare. Per aiutarlo e per ripristinare la sua velocità di smaltimento dei grassi, esso ha bisogno di avere un sostegno durante la digestione, ma che lo stimoli.

Le spezie sono una delle pochissime “cure naturali” che vanno a sostenere proprio il metabolismo facendolo riattivare, aiutandolo quando ha difficoltà di smaltimento del grasso e sciogliendo rapidamente le scorte di adipe che si hanno nel corpo.

Dunque mangiare una sana cucina indiana, in un buon ristorante di qualità, vi farà trascorrere qualche ora piacevole in una cultura diversa oltre a non farvi ingrassare.