Quanto costa una cena per 2 al centro di Roma? Le cifre sullo scontrino

“L’amore per il cibo è quello più sincero”, recita un antico detto che ancora oggi appare più attuale che mai. Tradizioni, arti e sapori che si intrecciano, scambio culturale, convivialità. Mangiare insieme è questo e molto altro ancora! Che sia un’amica, un genitore, una cugina, o la propria dolce metà, condividere il pasto con una persona cara è una pratica tanto scontata quanto preziosa e della quale, talvolta, ne dimentichiamo l’importanza. Mangiare insieme è anche una splendida modalità per festeggiare un evento speciale o una data ricorrenza. Ma qual è il costo di una cena per due in centro a Roma?

Una suggestiva cena per due persone nel centro di Roma

Cosa c’è di più romantico di una cena per due persone nel centro di Roma? Si sa, la Capitale è davvero una citta poliedrica, mille e più i volti che la caratterizzano, rendendola davvero unica ed inimitabile! Ricca di cultura e storia, dopo un bel giretto tra mostre e musei perché non fermarsi a rifocillarsi e fare il pieno di energie? Tante le alternative tra le quali è possibile scegliere e che accontenteranno anche i palati più esigenti e sopraffini. Dal cibo di strada, alle trattorie tipiche, arrivando ai locali maggiormente frequentati e prestigiosi. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta e il vostro soggiorno nella Città Eterna diventerà senz’altro un ricordo felice e goloso. Ora, se volete godere di un atmosfera unica in pieno centro città, non potete lasciarvi scappare alcuni locali pronti a solleticare il vostro palato.

Pasta in Corso

È doveroso sottolineare che il ventaglio di possibilità offerto è davvero ampio e noi, nel corso dell’articolo, ne abbiamo selezionate solamente alcune che potrebbero fare al caso vostro. Ma non indugiamo oltre e tuffiamoci in questo goloso viaggio culinario! Pasta in Corso si trova in via della Maddalena 43 ed è il luogo ideale per coloro che desiderano assaporare piatti tipici della tradizione capitolina. La chicca che rende questo ristorante davvero speciale? La cucina a vista!

Saltimbocca

Passiamo poi in via di Tor Millina 4 dove troviamo il ristorante Saltimbocca, locale che punta sulla tradizione e sulla genuinità dei prodotti locali. Antipasti di qualità, carne proveniente da animali allevati allo stato semi brado ed ancora, una vasta scelta di piatti tipici non potranno non conquistare uno speciale posto nel vostro cuore.

Mariuccia

In Piazza della Cancelleria 92 troviamo, invece, una pizzeria che offre solo il meglio della tradizione italiana! A due passi da Campo de’ Fiori, da Mariuccia è possibile gustare una golosissima pizza napoletana, soffice e dai bordi alti. Ampia la selezione di gusti disponibile, potendo inoltre assaporare questa bontà anche da asporto. Ma non solo. Nel menù presenti anche una vasta selezione di ricette appartenenti alla tradizione romana e napoletana. Ricette che vi conquisteranno in un sol boccone! Se poi, a tutto questo si aggiunge un ambiente a dir poco caldo ed accogliente, il gioco è fatto!

Il costo medio di una cena in centro a Roma

Ma qual è il costo medio per una cena in centro a Roma? Alla stregua di altre grandi città italiane i prezzi dei ristoranti rientrano nella media di quelli applicati nelle altre località della Penisola. In particolare, il prezzo per mangiare in un ristorante di fascia economica si aggira intorno ai quindici euro. Si sale invece a circa cinquanta euro, per due persone, in un locale di fascia alta per arrivare anche a 105 euro qualora si decida di provare uno dei ristornati maggiormente noti e frequentati. Ai prezzi delle varie pietanze occorre poi, ovviamente, aggiungere i costi delle bevande, anche quelli variabili.