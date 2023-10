Roma, il ristorante di pesce preferito dei vip

Roma, la dolce vita passa anche dal cibo. La Città Eterna è un grande esempio di tradizione e gusto: il ristorante preferito dai vip.

Roma, la dolce vita non è solo uno stato d’animo che ha dato vita a un film senza tempo. A Roma ci si può perdere in un lusso che non si quantifica soltanto in denaro. Essere ricchi aiuta, ma bisogna anche saper scegliere. La Città Eterna in questo rende la vita difficile a molti: avere disponibilità economiche non significa necessariamente sapere dove andare. L’importante è conoscere i propri desiderata. La Capitale d’Italia permette – in termini di opzioni – di fare tutto a qualsiasi ora.

Vuoi mangiare a tarda serata, oppure la mattina presto? È possibile. Preferisci un cocktail stravagante a orari in cui altri prenderebbero un cappuccino e cornetto? Roma ti consente di farlo. La Città Eterna è una finestra sulle occasioni mancate e colte al volo. La differenza è sottile, ma sostanziale e spesso conta conoscere i posti giusti.

Roma, il ristorante di pesce dei personaggi famosi

Non è detto, infatti, che la magnificenza turistica della Capitale (che permette di visitare monumenti praticamente sempre) coincida con la qualità dei prodotti culinari. Le zone turistiche sono sconsigliate perchè, il più delle volte, il servizio offerto non sembra essere all’altezza delle aspettative. Basta soltanto avere una “mappa concettuale” per evitare luoghi comuni e stereotipi. Per questo Roma – oltre a un’ampia rosa di scelte – garantisce anche il metodo.

I vip, per esempio, sanno benissimo che in determinate ore del giorno e della notte è possibile andare in certi posti. Mentre altri è meglio lasciarli stare. Non è solo una questione di clima, ma proprio di servizi offerti. Quantità e qualità a Roma devono andare a braccetto, specialmente nell’epoca delle recensioni online dove tutti possono regalare stelle di encomio, ma anche toglierle declassando una determinata realtà commerciale.

I nomi più illustri

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il consenso degli utenti e vale anche per i ristoranti. Dove andare, quindi, se si vuole mangiare bene e spendere il giusto? Sempre tenendo conto che il portafoglio, in taluni ambienti, possa essere svuotato più facilmente con la consapevolezza di godere, però, dei piccoli grandi piaceri della vita. Come un buon piatto di pasta, per poi passare a pesce o carne. Senza dimenticare, naturalmente, del buon vino.

Rinaldi al Quirinale, ad esempio, è il ristorante preferito da Ilary Blasi e Giorgia Meloni. Senza contare che tutti i giocatori della Roma sono andati almeno una volta a mangiare nella celebre attività di famiglia che compone il prestigio dei Rinaldi da generazioni. Esattamente come Sora Lella. Altro ristorante iconico della Capitale. Altrimenti troviamo La Pergola, Il Pagliaccio o L’Enoteca La Torre. Tutti posti dove i vip vanno regolarmente, ma non è la celebrità a fare la differenza. Quello che realmente colpisce è la qualità presente nei piatti: il prezzo non è propriamente concorrenziale, ma i soldi in più equivalgono a piaceri per il palato che per molti possono rappresentare un valore aggiunto da coltivare.