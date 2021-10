Cuori, anticipazioni terza puntata 31 ottobre 2021: trama episodi, cast, location, prossima puntata

Tutto pronto per il terzo appuntamento con la fiction di successo di Rai 1 Cuori, interamente dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 ha rivoluzionato la allora nascente cardiochirurgia sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti imposti dalla scienza. La serie, che da settimane sta appassionando i telespettatori, è diretta da Riccardo Donna e vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori, anticipazioni puntata domenica 31 ottobre: episodi di stasera in tv

Nel primo episodio dal titolo ‘Tradimenti’, Agata è in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In un istante tutte le bugie crollano, ma non c’è tempo per dare spiegazioni perché in ospedale c’è un’emergenza. Alberto, intanto, incontra in ospedale Ilaria, la donna cui tradì Delia. Devono evitare la cardiologia perché Alberto non ha voglia di spiegare il vero motivi per cui anni prima le ha spezzato il cuore.

Nel secondo episodio di stasera ‘ Porte girevoli’, l’arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Finché Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna.

Cuori, anticipazioni puntata 31 ottobre 2021: cast e location

La serie, che da settimane sta appassionando i telespettatori, è diretta da Riccardo Donna e vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Cuori, quando va in onda la quarta puntata? Anticipazioni

La quarta puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda domenica 7 novembre in prima serata su Rai 1.