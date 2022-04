Gli animali, specialmente i nostri amici a 4 zampe che ci fanno compagnia in casa e nella vita quotidiana, sono importanti. Essi aprono un mondo e fanno scoprire una nuova forma di amore. Negli anni abbiamo imparato a rispettarli, a conoscere i loro diritti e ad investire nella loro salute.

Oggi ci sono addirittura le cliniche veterinarie oltre a ambulanze o addirittura a pronto interventi veterinari.

Come mai c’è tanta attenzione? La Cura degli animali ha portato a sviluppare una nuova consapevolezza di quali sono le emozioni umane, i sentimenti che essi esprimono, ma perfino alla pet therapy. Probabilmente è proprio per i nuovi studi che sono stati eseguiti e che hanno mostrato una realtà che era palpabile, ma mai riconosciuta in modo medico scientifico, oggi siamo a conoscenza della loro importanza.

Ovviamente quando si ha bisogno di curare un animale non dobbiamo affidarci al farmacista oppure a quello che si legge su internet. Diventa importante avere un veterinario di fiducia che abbia una buona esperienza e che possa seguire il nostro amico a 4 zampe.

Perfino eventuali farmaci e medicinali devono essere studiati per loro e consigliati sempre in una determinata quantità da un professionista medico. Nel momento in cui si è in grado di capire le loro esigenze si potrà poi averli in forma, sani e senza problemi.

Basta un pochino di attenzione alle loro necessità, curarli quando stanno male e prevenire dei malesseri che sono dati dai parassiti che nei mesi estivi proliferano, come pulci e zecche.

Amore per sé stessi

In primis vogliamo parlare di quali sono i benefici che ci portano gli animali quando li abbiamo in casa e ci occupiamo di loro. Amare un cane o un gatto, ma perfino altre bestioline domestiche, aumenta la sensibilità e si ha una maggiore pazienza. Questo dunque porta a sviluppare una diversa condizione e consapevolezza di sé stessi.

Infatti è proprio grazie alla loro vicinanza che iniziamo a volerci anche più bene, ad amare noi stessi, perché vediamo che siamo amati. Tale sentimento è stato studiato in modo approfondito dal mondo medico, in riferimento ai benefici che si sono avuti nelle persone che in ospedale che sono venuti a contatto con animali domestici.

Dunque potrebbe essere utile per le persone che soffrono di isolamento, non hanno una vita sociale o sono anziani che hanno bisogno di cambiare la loro visione di vita.

Pet therapy

Spendiamo qualche parola per la pet therapy poiché essa rappresenta quello che si ha dall’amore per gli animali e dall’amore che essi hanno verso di noi.

Come accennato prima proprio in base ai benefici e ai miglioramenti che si sono notati nelle persone in ospedale, malate o costrette a letto, si è notato che essi sono in grado di stimolare delle reazioni emotive molto forti. Stimolano la produzione delle endorfine, che sono gli ormoni della felicità e migliorano perfino la produzione di globuli bianchi, sempre per un effetto di felicità che parte dal cervello.

Oggi la pet therapy è molto usata e che dà sempre ottimi risultati.