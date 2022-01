Cure domiciliari Covid, i medici possono curare a domicilio come vogliono: Tar annulla circolare su vigile attesa

Cure Covid. Ora è chiaro e lo conferma anche una recente sentenza sottoscritta dal Tar a seguito del ricorso di alcuni medici specialisti. Ogni medico può scegliere la terapia domiciliare che ritiene più opportuna per i pazienti affetti da Covid-19. La sentenza definitiva dispone, così, l’annullamento delle linee guida dell’Aifa fatte proprie dal ministero della Salute, così come aggiornate il 26 aprile 2021.

I medici e le cure Covid

A quanto pare, il contenuto della nota ministeriale ”contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale”. Così si legge nella nota del Tar, il quale prosegue affermando che sulle linee guida impedivano l’utilizzo di terapie eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid 19 come avviene per ogni attività terapeutica. Inutile sottolinear quanto siano state dure le critiche da parte dell’opposizione. Giorgia Meloni in un post pubblicato su Facebook: ”Dopo due anni di fallimenti conclamati la sentenza del Tar del Lazio mette una pietra tombale sull’operato del ministro Speranza, che ha la grande responsabilità di non aver mai voluto ascoltare le numerosissime esperienze cliniche portate dai medici di base.”.