Da Nì vax a No vax? Virginia Raggi in fila per il tampone

Era stata definita “Nì vax” da Nicola Zingaretti perché non si era vaccinata. La motivazione, addotta dall’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, è che il suo medico glielo aveva sconsigliato. La grillina aveva affermato di non essere no vax, ma la foto in questione la immortala mentre è in fila per il tampone. E in breve il materiale fa il giro del web.

Virginia Raggi: nì vax o no vax?

L’ex sindaca di Roma aveva già contratto il Covid nel novembre 2020, affermando poi di avere abbastanza anticorpi. Aveva detto di non essere una no vax, però non si è mai pronunciata a favore del vaccino: anzi, è tra coloro, all’interno dei 5stelle, che maggiormente è contrario a talune manovre sull’obbligo vaccinale. Contraria anche per quanto riguarda la didattica a distanza dei bambini non vaccinati qualora ci siano compagni che risultano positivi al Covid. Non solo: di posizioni contrarie al vaccino anche il marito, Andrea Severini, che in passato è stato anche autore di post no vax su Facebook. Intanto, c’è chi pensa di non darle la presidenza della commissione Expo. Nì vax o no vax? La questione sarà presto risolta: infatti, per accedere al consiglio comunale, da domani sarà necessario il Super Green Pass.

(Fonte e foto da Paolo Simoncini)