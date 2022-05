Da Uniqlo al ristorante di De Niro: ecco tutte le novità in arrivo nella Capitale

Roma, sono in arrivo delle belle novità per la Capitale che faranno gola a molti turisti e non solo. Rimanendo in tema di cibo, sbarcherà nella Capitale il ristorante di sushi di Roberto De Niro con il primo Nubu Hotel in Italia mentre nella rinomata via del Corso aprirà il negozio di abbigliamento giapponese Uniqlo.

Leggi anche: Cosa fare a Roma nel weekend: gli eventi nella Capitale sabato 14 e domenica 15 maggio

Una ventata di novità investe Roma: nasce l’ufficio attrazione grandi marchi

Moltissime dunque le novità in arrivo. E non si tratta di casi isolati e sporadici, basti pensare anche all’arrivo della catena Four Seasons di Bill Gates la quale ha generato non poche polemiche. In questa ventata di novità si inserisce anche la nascita dell’ufficio attrazione grandi marchi, come annunciato dall‘Assessora Capitolina alle attività produttive Monica Lucarelli.

Le parole dell’Assessora

Un modo per rimediare agli errori del passato, come lei stessa sottolinea: ‘In passato si sono perse occasioni, con grand marchi internazionali che volevano aprire e vari investitori che hanno trovato vari ostacoli. Quest’ufficio recepirà questi problemi, cercherà di instradarli e farà da collettore tra i vari assessorati’.

‘Aiuteremo anche le aziende che vogliono aprire a Roma una sede direzionale. Per esempio sta aprendo la sede di Netflix e di altre realtà imprenditoriali’, aggiunge poi l’assessora.

Insomma, come più volte ribadito, sono numerose e diversificate le novità presenti sul tavolo. Oltre a quelle già annunciate, non è escluso il rilancio della galleria Alberto Sordi così come una maggiore vitalità lungo le strade di Via Veneto.

In questo quadro trovano posto anche l’arte, la letteratura e la musica come affermato dall’assessora che parla anche della novità che riguarderanno via Nazionale: ‘C’è in previsione il tram Tva che alleggerirà il traffico e sarà molto silenzioso. Sarà un elemento di attrazione.’