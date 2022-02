Dai Castelli al litorale, scuole svuotate dai contagi: a gennaio oltre 2.000 classi finite in quarantena

Covid, scuola e quarantene, gennaio da incubo nei Comuni della Asl Roma 6. Secondo i dato forniti stamani dalla Direzione Generale sono state circa 700 le classi poste in quarantena a settimana nel mese appena trascorso. Un numero, inevitabilmente, causato dalla rapidissima diffusione della variante Omicron che ha fatto schizzare praticamente ovunque il numero dei casi.

Esplosione di contagi nella Asl Roma 6

Se guardiamo ai numeri al 24 gennaio 2022 erano infatti oltre 33,000 i cittadini attualmente positivi nei 21 Comuni del distretto. Il Comune peggiore, Anzio, ne aveva poco più di 4,000, seconda Pomezia per l’appunto con 3,829. Non va meglio a Nettuno dove anche qui i casi sono sopra quota 3,000. Una manciata infine i territori con contagi sotto quota 1,000 – quelli più piccoli chiaramente – mentre la gran parte dei 21 Comuni è tutta intorno ad una media di 1,000-1,500 casi.

I dati dell’ultima settimana di gennaio, numeri leggermente in calo rispetto a quella precedente

Scuole svuotate dalle quarantene dai Castelli al litorale

Ieri dunque i Sindaci dei Comuni del distretto, che mette insieme gli Enti locali dai Castelli al litorale e dunque, tra gli altri, anche Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Albano, si sono riuniti insieme al Commissario Straordinario Narciso Mostarda e al Direttore Sanitario Roberto Corsi. All’ordine del giorno l’andamento epidemiologico e piano vaccinale con la gestione del numero di posti letto necessari negli ospedali dell’azienda in questa fase di emergenza Covid; le criticità della piattaforma Covid Asl, la ituazione attuale e previsione drive-in scolastici e la previsione investimenti PNRR.

Il Commissario Straordinario ha quindi aperto la conferenza facendo il punto sulla situazione epidemiologica dei singoli comuni, focalizzando l’attenzione sulla crescita dei contagi tra la popolazione scolastica. Le classi poste in quarantena sono passate da 160 dall’ultima settimana di dicembre che registrava il picco per il 2021 ad un numero, come detto in apertura, di circa 700 classi poste in quarantena a settimana nel mese di gennaio.

Covid e nuove regole a scuola

A seguito delle nuove indicazioni ministeriali il Commissario Straordinario ha descritto le modalità di accesso ai drive-in aziendali dedicati alle scuole con una disponibilità rafforzata di oltre 550 tamponi giornalieri. La conferenza è stata occasione di confronto sulle difficoltà in alcuni casi riscontrate nell’utilizzo della piattaforma aziendale per la gestione dei casi positivi e sulle possibili risoluzioni. È stata avanzata da parte della Asl Roma 6 la proposta di un incontro con i nostri tecnici e gli operatori dei vari comuni al fine di mostrare tutte le nuove funzionalità della piattaforma Covid e utilizzarla in modo efficiente.

Intanto, per porre un freno all’elevato numero di classi in quarantena il Governo ha rivisto – per l’ennesima volta – le disposizioni in materia di contagi a scuola. In particolare è stata introdotta, anche per la scuola primaria, la distinzione tra chi è vaccinato e chi no, con questi ultimi che dovranno tornare in DAD dopo l’accertamento di 5 casi positivi nella classe a differenza dei primi per i quali non è più prevista. Per le medie e superiori, anche qui, niente DAD per chi è vaccinato da meno di 120 giorni o con dose booster e per chi è guarito dal virus.