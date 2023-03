Dalle stampe su legno alle cover per smartphone, su Fotoregali.com oltre 500 cadeau originali e personalizzati

Digitando www.fotoregali.com s’incontra un negozio digitale che permette di creare tantissimi gadget e regali personalizzati, utilizzando le proprie fotografie. Avvalendosi di moderni tool e macchinari all’avanguardia, i professionisti del team danno forma a cadeau di alta qualità, perfetti da donare in qualunque occasione speciale. A ciò si uniscono sconti vantaggiosi e modalità di transazione completamente sicure.

Passando in rassegna la proposta dell’e-commerce si possono scoprire più di 500 alternative: cuscini personalizzati, teli mare, parei, plaid, fotolibri, bandane, bavaglini, tazze, calamite, borracce, targhette in feltro, cover per smartphone o tablet, stampe su tela e album fotografici. Sono corredati da dettagliate schede descrittive, che includono anche immagini e video.

Per garantire risultati ottimali e di elevata qualità vengono impiegati macchinari all’avanguardia e moderni tool di personalizzazione. Gli artigiani e i sarti del team realizzano i prodotti, e i grafici esperti sottopongono ogni fotografia ad un attento controllo rimuovendo eventuali imperfezioni e correggendo la luminosità.

Il cliente, durante la fase di personalizzazione, può aggiungere scritte, loghi, frasi o clip-art al proprio progetto. E poi, è possibile approfittare di un’anteprima in 3D a costo zero del risultato finale.

Per trovare una risposta immediata alle domande più frequenti è sufficiente un click sulla sezione “FAQ” del portale. A ciò si aggiunge un puntuale servizio di customer care, fruibile sia via WhatsApp che tramite i numeri di telefono.

Dopo aver customizzato l’articolo selezionato, l’utente può procedere con il pagamento. Le modalità di transazionepreviste da Fotoregali.com sono totalmente sicure e trasparenti: PayPal, carta di credito, contrassegno e bonifico bancario.

Per ciò che concerne le spedizioni, invece, sono portate a termine da corriere espresso e si realizzano anche in 24/48 ore. I costi di consegna, inoltre, si azzerano in caso di importi superiori a 39 euro.

I prezzi sono già ottimi sull’intera proposta. Diversi sconti, poi, consentono di tagliare ulteriormente i costi di listino ufficiali, con un risparmio fino al 30%. La promozione “Porta un amico”, invece, riserva ai neo iscritti uno sconto di 10 euro, mentre per chi è già cliente di 5 euro. È prevista, poi, l’opportunità di creare un buono regalo dell’importo a scelta.

