Daniela Giordano, al termine le riprese del corto ‘Switch’

Daniela Giordano, sono terminate le riprese di ‘Switch’, cortometraggio scritto e diretto dall’attrice, regista e sceneggiatrice. Una storia quasi vera, favola moderna giocata su diversi piani temporali dove i protagonisti si incontrano e intrecciano le loro vite tra realtà e immaginazione cambiando il loro destino.

‘Switch’, le donne e l’emancipazione dalla violenza

Daniela Giordano ha dichiarato: “Avevo desiderio di cambiare passo, usare l’immaginazione, le atmosfere, il colore, la leggerezza, per raccontare l’attimo in cui si può decidere di emanciparsi dalla violenza nascosta o dichiarata che spesso attraversa l’universo femminile. Una rivoluzione contagiosa. Le chiavi per aprire tutte le porte le abbiamo sempre in tasca, è sufficiente inserirle nella toppa e far scattare la serratura per uscire da qualsiasi situazione e non è mai troppo tardi per fare lo switch, il cambiamento”.

La regista è nuovamente dietro la macchina da presa dopo il successo dell’opera prima, il cortometraggio “Di chi è la Terra?”, sempre affiancata da Gianni Mammolotti, direttore della fotografia.

Il cast

Compongono il prezioso cast di ‘Switch’ Daniela Margherita, Fabrizio Apolloni, Lena Sebasti e per la prima volta sullo schermo il piccolo Tommaso Sebasti.

Il film di Daniela Giordano, impreziosito dai costumi di Adele Bargilli, sartoria Annamode Costumes-Roma, è prodotto da CRT Scenamadre con Cameraworks e LP Produzioni.

Il progetto è stato realizzato anche grazie alla fondamentale partecipazione di Eataly-Roma, che ha ospitato nel suo spazio parte delle riprese.

Il corto è stato girato a Roma. Tra le varie locations è stata scelta anche la prestigiosa Villa Piccolomini di Scandriglia, in provincia di Rieti e sul Monte Cimino in provincia di Viterbo. Ha collaborato la Fondazione Niccolò Piccolomini, di Fulvio Ardone e Salvatore Leto, Maria Veronica Pellegrini e Maria Luisa Finocchiaro.

foto di scena di Benedetta Rescigno